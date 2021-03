El film inspirado en la separación de The Smiths, ya tiene tráiler

The Smiths llegarán, aunque sea de modo indirecto, a los cines de todo el mundo en un film ambientado durante lo que fue su desaparición.

Shoplifters of the World, dirigida por Stephen Kijak, nos contará la historia de un grupo de fans que entera de la repentina separación de The Smiths y uno de ellos secuestra una emisora de radio y obliga que solo suenen canciones de la banda de Morrissey y Johnny Marr. Este grupo de amigos está interpretado por Helena Howard, Elena Kampouris, Joe Manganiello y Ellar Coltrane.

RLJE Films cuenta con el beneplácito de la banda y logró adquirir los derechos para usar hasta 20 canciones del catálogo los de Manchester. Hasta las cuentas oficiales de sus principales responsables han compartido el estreno, que llegará a plataformas de streaming el proximo 26 de marzo.

New movie ’Shoplifters Of The World’ inspired by The Smiths out March 26 on VOD pic.twitter.com/XNEAvyQ1k2

— Morrissey (@officialmoz) March 5, 2021