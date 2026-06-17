Johnny Marr

Johnny Marr está de vuelta con 'Spin', adelanto de su nuevo disco

Johnny Marr anuncia la publicación de The Age Of Everything, su ya quinto álbum de estudio en solitario, que saldrá a la venta el 2 de octubre a través de BMG.

Diez nuevas canciones que describe como las más catárticas de su carrera. Escritas en Londres, desarrolladas en directo durante su gira por la costa este de Norteamérica y grabadas en Manchester, capturan la energía y las tensiones de la ciudad. Se anuncia como un trabajo intenso, rápido y dinámico, repleto de ideas y posibilidades.

Sobre el disco comenta: “Este es el disco más catártico que he hecho. El título me surgió al principio del proceso y se convirtió en una idea ineludible. Parecía resumir cómo creo que se siente mucha gente. Es un tema que lo abarca todo, pero no necesariamente es una declaración negativa. Hay una sensación de agobio en la cultura provocada por la tecnología, pero viéndolo desde otra perspectiva, también podría haber una sensación de posibilidad”.

El sucesor de Fever Dreams Pt 1-4 viene anticipado por el sencillo «Spin», una declaración de intenciones argada de emoción y energía.

Escucha ‘Spin’ de Johnny Marr

Foto: Andrew Cotterill

Estas serán las canciones de ‘The Age Of Everything’ de Johnny Marr

Spin
Beyond The Rain
It’s Time
How Come
Ophelia
That Feeling
In And Out Of Love
Just Once More
Fire With Fire
All In A Life

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