Johnny Marr

Johnny Marr llega a 1001 Músicas de Granada

Johnny Marr anuncia la publicación de The Age Of Everything, su ya quinto álbum de estudio en solitario, que saldrá a la venta el 2 de octubre a través de BMG.

Diez nuevas canciones que describe como las más catárticas de su carrera. Escritas en Londres, desarrolladas en directo durante su gira por la costa este de Norteamérica y grabadas en Manchester, capturan la energía y las tensiones de la ciudad. Se anuncia como un trabajo intenso, rápido y dinámico, repleto de ideas y posibilidades.

Antes de su publicación nos visita, ya que actúa en el ciclo 1001 Músicas – CaixaBank 2026  por el que tamnbién pasarán Teenage Fanclub, Zenet, Valeria Castro o Víctor Manuel, Ariel Rot, Las Migas, Maika Makovski y Loquillo.

Apostamos a que desplegará su gran abanico de clásicos de The Smiths, de su proyecto Electronic junto a Bernard Sumner de New Order y en solitario, incluyendo la nueva «Spin».

Toma nota de los próximos conciertos de 1001 Músicas – Caixabank 2026

23 de julio — Johnny Marr, Teatro del Generalife (Alhambra)
3 de septiembre — Ariel Rot, Palacio de los Córdova
10 de septiembre — Las Migas, Palacio de Quinta Alegre
16 de septiembre — Maika Makovski, Cuarto Real de Santo Domingo
25 de septiembre — Valeria Castro, Teatro del Generalife (Alhambra)
26 de septiembre — Víctor Manuel, Teatro del Generalife (Alhambra)
6 de octubre — Teenage Fanclub, Teatro CajaGranada
17 de octubre — Loquillo, Palacio de Deportes de Granada

Más información y entradas, en su web.

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