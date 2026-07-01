Johnny Marr

Johnny Marr subastará cerca de 100 guitarras con fines solidarios

Johnny Marr sacará a subasta una parte de su colección personal de guitarras, amplificadores y equipos en Marr’s Guitars: The Johnny Marr Collection, una venta organizada por Christie’s que se celebrará el 17 de septiembre en Londres.

La subasta reunirá cerca de 95 lotes, entre ellos unas 80 guitarras utilizadas tanto en su etapa con The Smiths como en su carrera en solitario y en diversas colaboraciones. Entre las piezas más destacadas figuran una Rickenbacker 330 Jetglo de 1982, clave en el característico sonido de los primeros años de The Smiths y vinculada a canciones como “This Charming Man” o “What Difference Does It Make?».

También una Gibson ES-355 Cherry Red de 1960 que inspiró temas como “Heaven Knows I’m Miserable Now” y “Girl Afraid”, y una Martin D-28 de 1971 empleada en clásicos como “There Is a Light That Never Goes Out” y “Cemetry Gates”. La colección también incluye otros instrumentos emblemáticos de distintas etapas de su trayectoria.

La colección de Johnny Marr

En una entrevista con BBC News, Johnny Marr explicó que la idea de subastar sus guitarras surgió en 2023 mientras trabajaba en su libro Marr’s Guitars: «Hacer ese libro me dio la excusa perfecta para sacar todas las guitarras, fotografiarlas y llevarlas a algunos eventos. Cuando terminó ese periodo, la idea de que volvieran a guardarse me pareció muy extraña.

Pensé en la gente de Belfast, Dundee o Tokio teniendo una de estas guitarras para el resto de sus vidas, bajando a desayunar por la mañana y disfrutando y apreciando este instrumento. Una vez que se me ocurrió esa idea, pensé que era mucho, muchísimo más atractivo que tenerlas en una vitrina.» Marr añadió que será “emocionante” separarse de estos instrumentos, “pero espero que también sea algo catártico”, dijo. “Por naturaleza, no suelo mirar atrás, pero esto de las guitarras me ha hecho sentir cierta nostalgia, sin duda”.

Se estima que las guitarras que se subastarán alcancen un precio de entre 1.000 y 150.000 libras esterlinas. Marr planea donar las ganancias de 10 lotes a la Asociación de Perros Guía para Ciegos y a la Sociedad Nacional del Autismo.

Johnny Marr anunció hace pocos días la publicación de The Age Of Everything, su ya quinto álbum de estudio en solitario, que saldrá a la venta el 2 de octubre a través de BMG.

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