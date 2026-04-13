The Smiths

Morrissey reaviva la guerra con Johnny Marr a cuenta de The Smiths

Morrissey parece no querer enterrar el hacha de guerra hacia su ex compañero Johnny Marr en The Smiths. Recordemos que en 2024 reveló a través de su página web, que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó.

Días más tarde, volvió a la carga para comentar que Johnny Marr había impedido la edición de un grandes éxitos titulado Smiths Rule OK! que estaban planeados para su lanzamiento mundial en 2024 por Warner Records junto con un lanzamiento en caja de lujo del primer álbum del grupo para conmemorar su 40 aniversario, y también un nuevo 7 pulgadas de «This Charming Man», los cuales también fueron rechazados y detenidos de inmediato por Marr. Unas declaraciones que el propio Marr contestó y matizó aclarando punto por punto su posición en todas ellas.

Ahora vuelve a la carga con dos posts en su web, uno a cuenta del icónico Salford Lads Club que aparece en la parte trasera de la cubierta de The Queen Is Dead (1986) sobre el que comenta:

«Para quienes se fijan en los detalles, fotografiarnos frente al Salford Lads Club no fue idea de The Smiths, sino solo mía, algo que, como siempre, los otros tres consideraron inicialmente una locura innecesaria de Morrissey. Ahora que millones de personas vienen de todo el mundo para fotografiarse en ese mismo lugar, se dice que fue idea de The Smiths. No lo fue, no lo es, ni lo será jamás. Si yo hubiera sugerido una foto frente a Kellogg’s, lo más probable es que los otros tres lo hubieran hecho».

The Smiths: una guerra que no se apagará

Y otro a cuenta de las palabras malintencionadas de Marr sobre el origen de The Smiths en una entrevista en The Guardian sobre el 50º aniversario del sello Rough Trade:

«Para conmemorar el 50 aniversario de Rough Trade Records, Marr concedió una entrevista a un periodista de The Guardian (¡cómo no!), en la que se explicaba que tanto él como Andy Rourke habían viajado a Rough Trade Records hacía mucho tiempo para ofrecer a The Smiths su primera grabación («Hand in Glove») a cambio de un contrato. Naturalmente, esto es deliberadamente falso.

Fueron Morrissey y Marr quienes hicieron ese viaje a Rough Trade, en un momento en que Andy Rourke aún no se había comprometido a formar parte del grupo. Marr debe ser plenamente consciente de esta distorsión, pero aun así aprobó el texto que, escrito por un funcionario de The Guardian, mencionaba a Morrissey solo como una nota a pie de página en la historia de The Smiths, y no como miembro fundador que creó el nombre del grupo. Lo que es verdad siempre será verdad, a pesar de los esfuerzos de Marr y The Guardian por manipular la narrativa.

Tanto Rough Trade Records como Warner Records (Londres) me aseguraron que este artículo del 50 aniversario jamás se publicará. ¡Ya veremos!«

Morrissey
4 de septiembre de 2025
Morrissey 'pone a la venta' The Smiths como si fueran de su propiedad
The Smiths
25 de agosto de 2025
Mike Joyce de The Smiths anuncia su autobiografía
The Smiths
19 de mayo de 2025
40 años del histórico concierto de The Smiths en Madrid
Franz Ferdinand
20 de enero de 2025
Franz Ferdinand versionan a The Smiths junto a Johnny Marr
The Smiths
15 de enero de 2025
Libro: The Smiths 1982-1987. Canciones que te salvaron la vida
Morrissey
12 de diciembre de 2024
Morrissey se sincera sobre The Smiths, Johnny Marr y su 'cancelación'
The Smiths
17 de septiembre de 2024
Johnny Marr contesta a Morrissey sobre las últimas noticias sobre The Smiths
The Smiths
16 de septiembre de 2024
Sigue la guerra en The Smiths, Johnny Marr se hace con la marca
The Strokes
13 de abril de 2026
The Strokes anuncian concierto en Barcelona para octubre
The Smiths
13 de abril de 2026
Morrissey reaviva la guerra con Johnny Marr a cuenta de The Smiths
karkara
13 de abril de 2026
Mad Psych Fest sigue su programación con los franceses KARKARA
Foo Fighters
13 de abril de 2026
Foo Fighters estrenan el último avance de su nuevo disco: 'Off All People'
Lykke Li
13 de abril de 2026
Lykke Li tendrá nuevo disco en mayo, escucha un nuevo avance
Amaia
13 de abril de 2026
Amaia versiona 'Volando Voy' de Kiko Veneno
canciones de la semana
12 de abril de 2026
Las canciones de la semana
Morrissey
10 de abril de 2026
Escucha una canción inédita de Morrissey, 'Happy New Tears'
Triángulo de Amor Bizarro
10 de abril de 2026
Triángulo de Amor Bizarro le cantan a la venganza en 'Pat a trenca'
Afrika Bambaata
10 de abril de 2026
Muere Afrika Bambaataa, el padrino del hip-hop
Thirty Seconds to Mars
10 de abril de 2026
Thirty Seconds to Mars actuarán en Madrid y Valencia la próxima primavera
Pequeño Mal foto
10 de abril de 2026
Pequeño Mal publican un sencillo con dos canciones
TIENDA