Morrissey reaviva la guerra con Johnny Marr a cuenta de The Smiths

Morrissey parece no querer enterrar el hacha de guerra hacia su ex compañero Johnny Marr en The Smiths. Recordemos que en 2024 reveló a través de su página web, que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó.

Días más tarde, volvió a la carga para comentar que Johnny Marr había impedido la edición de un grandes éxitos titulado Smiths Rule OK! que estaban planeados para su lanzamiento mundial en 2024 por Warner Records junto con un lanzamiento en caja de lujo del primer álbum del grupo para conmemorar su 40 aniversario, y también un nuevo 7 pulgadas de «This Charming Man», los cuales también fueron rechazados y detenidos de inmediato por Marr. Unas declaraciones que el propio Marr contestó y matizó aclarando punto por punto su posición en todas ellas.

Ahora vuelve a la carga con dos posts en su web, uno a cuenta del icónico Salford Lads Club que aparece en la parte trasera de la cubierta de The Queen Is Dead (1986) sobre el que comenta:

«Para quienes se fijan en los detalles, fotografiarnos frente al Salford Lads Club no fue idea de The Smiths, sino solo mía, algo que, como siempre, los otros tres consideraron inicialmente una locura innecesaria de Morrissey. Ahora que millones de personas vienen de todo el mundo para fotografiarse en ese mismo lugar, se dice que fue idea de The Smiths. No lo fue, no lo es, ni lo será jamás. Si yo hubiera sugerido una foto frente a Kellogg’s, lo más probable es que los otros tres lo hubieran hecho».

The Smiths: una guerra que no se apagará

Y otro a cuenta de las palabras malintencionadas de Marr sobre el origen de The Smiths en una entrevista en The Guardian sobre el 50º aniversario del sello Rough Trade:

«Para conmemorar el 50 aniversario de Rough Trade Records, Marr concedió una entrevista a un periodista de The Guardian (¡cómo no!), en la que se explicaba que tanto él como Andy Rourke habían viajado a Rough Trade Records hacía mucho tiempo para ofrecer a The Smiths su primera grabación («Hand in Glove») a cambio de un contrato. Naturalmente, esto es deliberadamente falso.

Fueron Morrissey y Marr quienes hicieron ese viaje a Rough Trade, en un momento en que Andy Rourke aún no se había comprometido a formar parte del grupo. Marr debe ser plenamente consciente de esta distorsión, pero aun así aprobó el texto que, escrito por un funcionario de The Guardian, mencionaba a Morrissey solo como una nota a pie de página en la historia de The Smiths, y no como miembro fundador que creó el nombre del grupo. Lo que es verdad siempre será verdad, a pesar de los esfuerzos de Marr y The Guardian por manipular la narrativa.

Tanto Rough Trade Records como Warner Records (Londres) me aseguraron que este artículo del 50 aniversario jamás se publicará. ¡Ya veremos!«