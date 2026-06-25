Nuevo choque entre Morrissey y Johnny Marr por un documental de The Smiths

Los fans de The Smiths parece que estamos abonados una infinita guerra de reproches sin final que mantiene a Morrissey y Marr enfrentados continuamente. Aunque realmente es el primero quien no deja de cargar contra su ex compañero de banda quien de tanto en tanto responde por acumulación.

No hace mucho saltaba una nueva polémica a cuenta de la icónica foto del grupo en Salford Lads Club que aparece en la parte trasera de la cubierta de The Queen Is Dead (1986) que el cantante asegura que fue idea suya.

Recordemos que en 2024 reveló a través de su página web, que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó. Días más tarde, volvió a la carga para comentar que Johnny Marr había impedido la edición de un grandes éxitos titulado Smiths Rule OK! para conmemorar su 40 aniversario del grupo.

La nueva polémica es a cuenta de un documental que va a emitir la BBC sobre el grupo y que ha generado un agrio post del cantante desde Oslo, donde tiene prevista arrancar su gira que le traerá a nuestro país a finales de julio. Un largo texto que fue publicado en su web y poco después borrado, pero que ya está trascendiendo en diversos canales.

En él se queja por cómo se trata de reescribir la historia de The Smiths y se le pone como el malo de la película y culpable de todos los males posibles. Te dejamos con el comunicado al completo:

El arte de la falsificación

Un programa de radio de la BBC que supuestamente narra la historia de The Smiths se emitirá el 13 de julio. La BBC ha advertido que es crítico con Morrissey.

Morrissey no fue invitado a participar en esta historia trillada, que ha visto al menos cinco documentales idénticos en los que Marr se convierte en el centro de atención como el rostro inmutable de la discordia… y Bigmarr ataca de nuevo. El declive del sueño de The Smiths se desmorona una vez más a través de los pasos mecánicos de Marr, que ya son un desarrollo argumental totalmente predecible. El resultado nunca está en duda: Marr ángel; Morrissey verdugo.

Cuarenta años después, Marr no puede hacer nada con su vida más que mirar hacia atrás. La verdad siempre se ignora. La manida mentira de que dejé una nota en el coche de Andy Rourke que decía «estás despedido» sigue viva con astuta determinación. Sí, me imagino que había una nota, y sí, me imagino que mi nombre fue garabateado maliciosamente en ella, por alguien desconocido para la BBC. Pero yo no había contratado a Andy Rourke y no tendría lugar ni derecho a despedirlo.

The Smiths era mi voz, mis letras, los títulos de mis canciones, los títulos de mis álbumes, el arte de mis sencillos y álbumes, mi visión, mis melodías vocales, mis emociones; de nadie más. Cuando The Guardian dice que ama a The Smiths pero odia a Morrissey, es como decir «odiamos a David Bowie pero amamos a Spiders From Mars». Todo está tan preparado, ¿no? ¡

Como si ALGUIEN pudiera escuchar a The Smiths y, de alguna manera, encontrar mágicamente la forma de sortear a Morrissey y fingir que no estaba allí! Cuando The Guardian me atacó por primera vez en 2015 y me convirtió en el blanco de su malicia constante, Marr posiblemente apareció en sus oficinas al día siguiente, barriendo las escaleras y encerando los pisos. Esta era su gran oportunidad para alejar a la gente de la idea de que The Smiths era mi proyecto. Más allá de tocar la música, nadie más tenía una sola idea, pero el escritor Gareth Roberts se pasó de la raya cuando dijo recientemente: «Quita a Morrissey de The Smiths y te quedas con Haircut 100».

Gracioso, pero no del todo cierto.

Este nuevo programa de la BBC ya parece que NO es para nadie que conozca o le importe The Smiths. Marr ha dividido intencionadamente a la audiencia de The Smiths en facciones de Marr o Morrissey; ha reclamado legalmente la marca registrada de The Smiths como suya, sabiendo perfectamente que el nombre fue ideado por Morrissey. Ha dedicado toda su vida a matar a Morrissey de cualquier forma posible. Encarna precisamente lo que dice odiar en los demás. Su deporte depredador de «insultar a Morrissey» está ahora en plena efervescencia. ¿Por qué no se ha cansado todavía de todo esto?

De alguna manera, me sorprenden aún más las palabras de Grant Showbiz en este programa de la BBC. Son difamatorias, y peor aún, vienen de alguien a quien siempre tuve en la más alta estima, hasta ahora. Incluso las estatuas soviéticas se derrumban.

Quienes más gritan son los que buscan relevancia. Creo firmemente que Marr está destruyendo el legado de The Smiths. Siembra dudas por doquier. Lo ha hecho con tanta insistencia y frecuencia que se ha atrapado a sí mismo.

He afrontado sin descanso los ataques y las trampas más viles del diablo, ya sea Marr o The Guardian. Se dice que quienes vomitan el mismo odio corrupto década tras década están medio enamorados de sus objetivos, de ahí su obsesión. De lo contrario, seguirían adelante, reacios a dedicar su vida adulta a alguien a quien tachan de basura. Marr le ha dado la espalda a The Smiths para obtener el sello de aprobación de los que los odian. Nunca ha sentido la letra de «How Soon is Now?», por eso la canta con todo el encanto romántico de Leslie Crowther.

¡Qué fantástica habría sido la vida si Marr hubiera elegido grabar cuatro álbumes más con The Smiths en lugar de unirse a The Pretenders y luego ser expulsado!

Que continúen las peleas de tartas. Siempre renaceré. La única belleza artística en este mundo es la que nosotros aportamos. Por otro lado, están quienes destruyen por dinero. No tienen absolutamente nada más que ofrecer.

Pido disculpas por usar mi nombre en tercera persona (ileísmo), pero es más fácil para ambos ojos.

MORRISSEY

Oslo, Noruega

Lunes 22 de junio de 2026