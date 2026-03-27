Future Islands celebran sus dos décadas con un disco de rarezas

Future Islands celebran dos décadas de trayectoria con From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, un lanzamiento atípico que se publicará el 22 de mayo de 2026.

Concebido a partir de una selección inicial del bajista William Cashion, el álbum funciona como un recorrido emocional desde los inicios humildes del grupo hasta su consolidación como referencia del synth-pop contemporáneo gracias a su disco Singles.

Lejos de optar por un recopilatorio de grandes éxitos al uso, la banda propone una colección más personal y reveladora: veinte canciones (una por cada año) que combinan rarezas, favoritos de los fans y temas poco accesibles hasta ahora en plataformas digitales.

Más allá de su impacto más visible, el disco pone en valor la sutileza, la elegancia y la profundidad que han definido su carrera, reivindicando canciones que han acompañado a sus seguidores a lo largo del tiempo. El título, inspirado en una imagen lírica que contrapone lo cotidiano y lo aspiracional, resume la esencia del proyecto: la convivencia entre sueño y realidad, entre el pasado y el presente de una banda que nunca ha dejado de evolucionar.

Como anticipo, el grupo ha compartido el doble single “Sail” / “Find Love”, ofreciendo una primera muestra de lo que viene.

Escucha ‘Sail’ y ‘Find Love’ de Future Islands