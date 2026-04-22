Future Islands

Future Islands comparten el doblete 'The Ink Well' y 'One Day'

Future Islands vuelven con From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, que se publicará el próximo 22 de mayo y lejos de ser un recopilatorio de grandes éxitos al uso, es una colección más personal y reveladora: veinte canciones (una por cada año) que combinan rarezas, favoritos de los fans y temas poco accesibles hasta ahora en plataformas digitales.

Concebido a partir de una selección inicial del bajista William Cashion, el álbum funciona como un recorrido emocional desde los inicios humildes del grupo hasta su consolidación como referencia del synth-pop contemporáneo gracias a su disco Singles.

Ya conocíamos el doble single “Sail” / “Find Love», ahora llega un nuevo doblete protagonizado por «The Ink Well» y «One Day»,

Escucha ‘The Ink Well’ y ‘One Day’ de Future Islands

Future Islands
22 de abril de 2026
Future Islands comparten el doblete 'The Ink Well' y 'One Day'
