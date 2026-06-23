Giadda nos presenta su primera mixtape canción a canción

Giadda es una artista uruguaya-catalana cuya propuesta musical se caracteriza por combinar la sensibilidad de la música alternativa con la energía de los ritmos urbanos. De pequeña se formó en piano y canto, además de absorber influencias de los coros góspel de su ciudad. Con todo ello ha creado un estilo donde conviven el dancehall y el trap moderno, las emociones y los experimentos. Un estilo con influencias de artistas como Juicy Bae, Rosalía, Bad Gyal o Jaime Roos que queda plasmado en los diversos sencillos que ha publicado en los últimos años y en su primer EP, Volver a Partir, de 2024.

Hace unos días Giadda presentó Muñekita (Delirics, 2026), su primera mixtape, un proyecto basado en el imaginario Bratz y en la cultura pop de los 2000 todo ello filtrado por una visión actual. Un trabajo que posiciona a Giadda como un nombre a tener muy en cuenta dentro de la escena urbana. Muñekita cuenta con la producción de OKNOTOK y su pop urbano se ve enriquecido con sonidos de reggaetón old school, dancehall y amapiano. Hablamos con ella para que nos comente sus nuevas canciones.

Adderall barbie

De las últimas canciones que hice para el mixtape. Era el doble de larga al principio, con un segundo verso, pero esa segunda parte no me convencía. Mi primer amapiano, bastante diferente a lo que hago normalmente, pero con la vibe de Muñekita por el sample de la película de Barbie que sale al principio.

Nasty

Sin duda una de mis canciones favoritas. La primera vez que rapeo un poquito más, sin pensarlo mucho, escribiendo sobre lo que quiero proyectar y manifestar para mi futuro. Es una canción motivadora y la producción es muy original (gracias Dan).

Bby sola

La canción más orgánica a la hora de componerla. Al producirla, quedé con Dan (OKNOTOK) y nos pusimos a probar y a divertirnos durante un día entero. Salió mi beat favorito hasta ahora. El videoclip es tan perfecto también… la imagen del día después de fiesta, en un hotel, plasmando tal cual lo que quería transmitir. Gracias Iván.

EXTASI (feat. Jhonny Weezy)

La primera vez que escribo a alguien para hacer una colaboración y me dicen que sí. Jhonny es un duro del dancehall, sabía que íbamos a encajar bien. Es una canción con una temática que me gusta mucho: hablar de las relaciones íntimas como punto de conexión en una relación sentimental.

Muñekita (feat. LASXOXØ)

Canción para divertirse y bailotear mucho. Es otra de las canciones que se crearon en un ambiente divertido y de experimentación, sin pensar mucho. LASXOXØ son unas chulísimas del reggaetón y han hecho del tema una bomba. El niñateo en su máximo esplendor solo por escribir sobre cómo sería si alguien que me hizo daño me viese triunfar.

Notesale (feat. R Ballin, sankki)

Yo considero que es la canción MÁS divertida. Niñateando con mis dos compañeros de colectivo (SCENIO) en un beat que parte de los drums de «Rude Boy» de Rihanna y el sample de «Little Bad Girl» de Taio Cruz, y performando un poco de egocentrismo… todo unos muñekitos.

Bratzz

La canción más antigua; la demo grabada entera es de principios de 2024, pero no sabía cuándo la iba a dropear ni dónde encajaba. Yo ya era una pequeña niñatilla ahí, pero todavía sacaba temas más emocionales y quizá no pegaba mucho. La estética y la temática Bratz es mi hiperfijación: no me saquéis el tema que no me callo.

RADAR (feat. Litro)

La canción que más agradezco haber publicado. La realidad es que al principio no estaba segura del tema, pero me lancé a hacer promo en TikTok porque en el fondo sabía que había algo distinto y que podía ser el inicio de algo que me divertiría mucho haciendo. Me agradezco también haber salido de mi zona de confort para colaborar por primera vez con alguien fuera de mi colectivo (y que ahora le tengo muchísimo aprecio): Litro.

Y ahora, si te ha llamado la atención lo que has leído y visto, es el momento de escuchar el disco entero. Aquí tienes Muñekita, de Giadda.