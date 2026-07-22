La playlist emergente de la semana

La PlayList Emergente de la Semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Scorpio, Santa Ana, KOCH, Medias Pintas, Fre García, Tristicis y Vicenia.

Scorpio – Ventilador

Scorpio es una artista catalana con una fulgurante trayectoria dentro de la nueva escena musical. Tras el éxito de sus álbumes Antares (Delirics, 2023) y NIÑATEJANT (Delirics, 2024), hace unos meses publicó un nuevo sencillo, «Dolça&guarra», que pasó por nuestra PlayList Emergente. Ahora inicia una nueva etapa, camino de su tercer disco, con «Ventilador», un tema sensual y enérgico que recupera la esencia del reguetón de la década pasada.

Santa Ana – Atentamente, ELLA

Santa Ana es el proyecto musical de la cordobesa Marta Franco. El próximo mes de octubre publicará su disco de debut, Vagío del 62. Un trabajo conceptual que recorre la vida de una mujer desde el nacimiento hasta la liberación y que fusiona la psicodelia flamenca y el rock andaluz con elementos electrónicos. Como avance hace unas semanas salió el sencillo «Atentamente, ELLA».

KOCH – Plan

KOCH es un nuevo proyecto formado por Andrés Pujol (ElePuntoRone), con amplia experiencia en la escena underground del rap, junto a Raul Campañón (Campa), que viene del mundo del metal. Juntos buscan desdibujar la frontera entre sus respectivos géneros, tal como queda de manifiesto en su primer sencillo, «Plan». Un tema donde el rap convive con la contundencia de las guitarras.

Medias Pintas – Turbulencia

El grupo madrileño Medias Pintas lleva ya unos meses dando a conocer algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo EP, Dos Tazas. Hace unas semanas pasaron por nuestra PlayList Emergente con «Un año raro», y hoy volvemos a traerlos a la lista para presentaros «Turbulencia». Una canción contundente, producida de nuevo por Santi Capote, que cuenta una historia de atracción irrefrenable hacia un personaje misterioso.

Fre García – Atlixcáyotl

El leonés Fre García ya lleva un tiempo en el mundo de la música aunque, por diversas circunstancias, de forma intermitente. En los últimos meses parece haber apostado definitivamente por intentar labrarse una carrera artística con varios sencillos que ha ido lanzando desde finales de 2025. El último de ellos se titula «Atlixcáyotl», ha sido grabado en México y nace de una experiencia personal.

Tristicis – Qué monos los dos

Tristicis es una joven y prometedora cantante, compositora y pianista sevillana. Inspirada por nombres como Stromae, Gotye, Miley Cyrus o Diego Lorenzini, su música combina bonitas melodías con producciones vanguardistas y emotivas letras. Su primer álbum verá la luz, previsiblemente, a principios de 2027. Como primer avance traemos a nuestra PlayList Emergente esta canción titulada «Qué monos los dos».

Vicenia – La versión oficial

Tenía que pasar en algún momento y ha pasado. Vicenia es una cantautora creada íntegramente con inteligencia artificial por Creaydestruye, un creador que viene del mundo de la comunicación y del arte digital. Vicenia se convierte así en la primera IA (al menos la primera que admite serlo) que pasa por nuestra PlayList Emergente. Hasta ahora ha publicado siete sencillos, el último de ellos este pegadizo tema titulado «La versión oficial».

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify

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