Malo Será foto

Te presentamos a Malo Será con su primer EP

Malo Será es un grupo madrileño de rock de Madrid formado por Martina a la voz, Alejandro a la guitarra, Marcos a la guitarra, Daniel a la batería y Borja al bajo. Su historia arranca cuando Borja y Martina se conocieron en la universidad. Poco después, a través de un foro, encontraron a Daniel. Posteriormente se unieron a la banda Marcos y Borja, compañeros de piso.

La música de Malo Será muestra influencias bastante variadas, consecuencia de las diferentes referencias musicales de sus componentes. Su propuesta oscila entre el indie rock y el hard rock, moviéndose en ese intervalo de estilos con gran seguridad y un potente directo. Sus canciones combinan melodías pegadizas con guitarras contundentes, una mezcla que, como hemos comentado, alcanza su punto álgido en vivo.

Hace unas semanas Malo Será publicaron su primer EP, Un Ruido a lo Lejos. Poco antes el grupo presentó las canciones en directo en la sala madrileña Fun House, y volverán a hacerlo el próximo 1 de agosto en el festival Zerdopop, en el municipio soriano de El Burgo de Osma. Un Ruido a lo Lejos se abre con la contundencia de «No hay nada», sentando las bases de lo que podemos encontrar a lo largo del disco. Los cambios de ritmo de «Marea» y «Siempre vuelve a ser mañana», con las guitarras entrando y saliendo a discreción, le dan un toque grunge a las canciones.

Malo Será portada Un Ruido a lo Lejos

«Un murmullo, un accidente» sigue una senda parecida, empezando con una suavidad que van alternando con el éxtasis guitarrero. Algo parecido ocurre con «Todo tiene su lugar», con esos primeros dos minutos en acústico que ceden ante un subidón final algo más contenido en esta ocasión. El resultado es realmente emotivo. El contraste de la voz femenina con la crudeza de la música, presente a lo largo de todo el disco, se hace más evidente y eficaz en esos últimos momentos de la canción.

A continuación puedes escuchar Un Ruido a lo Lejos, el EP con el que se presentan Malo Será.

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