Antònia Font

Joan Roca, bajista de Antònia Font, fallece a los 54 años

Joan Roca, bajista de Antònia Font, ha fallecido a los 54 años tras una larga enfermedad. Nacido en 1972 en el barrio palmesano de Son Sardina, fue uno de los fundadores de la banda, incorporándose al bajo en sustitución de Pere Estarellas.

Junto a Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa y Pere Debon, contribuyó a definir el sonido de una formación que acabaría convirtiéndose en una de las más influyentes de la música en catalán.

Tras publicar ocho discos y desarrollar una trayectoria de 17 años, Antònia Font anunció su separación en 2013 para que sus integrantes emprendieran nuevos proyectos, aunque el grupo regresó a los escenarios en 2022 con un nuevo trabajo bajo el brazo: Un minut estroboscópica (2022).

Así se despedían sus compañeros de él:

Hoy miércoles 22 de julio nos ha dejado a Joan Roca. Nos ha acompañado durante veinticinco años, nueve discos y cientos de conciertos. Nos deja un vacío irreparable e insustituible. Es difícil encontrar palabras para explicar cuáles son nuestros sentimientos. Fue un amigo, un compañero generoso y un hermano. Hemos compartido con él los mejores momentos de nuestras vidas y eso es algo que no desaparece.

Agradecemos de todo corazón la grandísima cantidad de muestras de cariño y mensajes de pésame.

Juan, gracias por todos estos años, te añoraremos y te queremos, ahora y siempre.??

Antònia Font tenía previsto actuar en la última jornada de Mobofest. Dedicará el concierto a rendir homenaje a su compañero. Así lo han manifestado en sus redes: «El Festival Mobofest no se llevará a cabo tal y como estaba programado debido a la prematura partida de Joan Roca. Los miembros de la banda le rendirán un homenaje. Así, la actuación se convierte en una muestra de cariño, cariño y admiración hacia él«.

Descanse en paz.

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