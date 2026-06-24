Kiko Veneno avanza su primer disco en cinco años con 'Helicrisum'

Han pasado cinco años de la publicación de Hambre y Kiko Veneno está de vuelta con “Helicrisum”, el primer adelanto del que será su próximo álbum, que verá la luz el 6 de noviembre y supondrá su vigésimo primer trabajo de estudio.

Producido por Bronquio y mezclado por Raúl Pérez, el disco marca un reencuentro del artista con la rumba, revisitada desde una perspectiva contemporánea y enriquecida por la sensibilidad electrónica y experimental de su colaborador.

“Helicrisum”, publicada coincidiendo con la Noche de San Juan y tomando su nombre de la planta utilizada tradicionalmente en rituales de purificación, es una canción que celebra los recuerdos luminosos, las primeras veces y aquellos momentos capaces de sostenernos en los días difíciles.

Con una atmósfera cálida y optimista, el tema une la alegría compartida de Kiko Veneno y Bronquio, su conexión con Cádiz y una invitación a bailar y encontrar un respiro de luz en tiempos inciertos.

Escucha ‘Helicrisum’ de Kiko Veneno