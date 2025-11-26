Kiko Veneno ficha por Subterfuge y avanza su nuevo disco en acústico

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kiko Veneno anuncia una nueva etapa aliándose con el sello Subterfuge para publicar el que será su próximo disco en 2026, sucesor de Hambre (2021).

Con el anuncio de este nuevo trabajo lanza a través de YouTube «Guitarrita», el primer vídeo grabado en La Carbonería, una sesión acústica grabada en el mítico espacio sevillano donde interpreta siete canciones inéditas que podrían formar parte del álbum.

Este material, registrado “alrededor de la candela”, captura al artista en estado puro: minimalista, cercano y en plena efervescencia creativa, mostrando un repertorio aún en evolución. Estas versiones desnudas, surgidas tras años de pruebas y múltiples mutaciones, ofrecen una mirada íntima a su proceso creativo y anticipan un regreso discográfico que promete mantener intacta su esencia.

Escucha ‘Guitarrita’ de Kiko Veneno

Las primeras fechas confirmadas de la Gira de Teatros de Kiko Veneno son: