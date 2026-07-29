Kiko Veneno estrena 'Precisamente', segundo adelanto de su regreso

Kiko Veneno ha presentado «Precisamente», el segundo adelanto del que será su próximo álbum, que como te venimos contando verá la luz el 6 de noviembre.

La canción plantea una reflexión sobre la importancia de afrontar la vida con afecto y honestidad en un mundo marcado por la incertidumbre y las medias verdades. Con versos como «Y me levanto del suelo, y cada día yo me enamoro», el artista propone una pequeña revolución cotidiana basada en el amor y la resistencia personal.

Este nuevo sencillo anticipa el vigésimo primer disco de la carrera de Kiko Veneno, el primero en cinco años desde que lanzara Hambre. Producido por Bronquio y mezclado por Raúl Pérez (La Mina), en el que el músico se reencuentra con la rumba.

A sus 74 años, el artista continúa ampliando su legado con nuevas composiciones, colaborando con músicos de distintas generaciones y manteniendo una trayectoria creativa en constante evolución.

Escucha ‘Precisamente’ de Kiko Veneno