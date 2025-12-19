La Habitación Roja graban nueva versión de ‘Dices que no’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

“Dices que no”, uno de los temas más emblemáticos de La Habitación Roja, vuelve a ver la luz en una nueva versión, al igual que ocurrió hace unas semanas con «Los mejores años de nuestra vida«.

La canción fue grabada originalmente en 2003 para 4 (lee aquí nuestra reseña), el cuarto disco del grupo, registrado en el Estudio 12 de Valencia con Dani Cardona y marcado por el regreso a la formación de cuarteto. Desde entonces, se convirtió en una de las composiciones más queridas y en una pieza clave de su repertorio.

Dos décadas después, el tema se reinterpreta con una grabación recogida en Little Canyon (L’Eliana) junto a Luis Martínez y masterización de Víctor García en Ultramarinos. “Dices que no” mantiene intacto su núcleo emocional: el relato crudo de una ruptura adulta, cuando ya se comparten vida, casa y proyectos.

Una canción que pone el foco en el punto de no retorno de una relación y en el duelo posterior, donde el peso del pasado choca con la necesidad de seguir adelante.

Escucha ‘Dices que no’ de La Habitación Roja

Toma nota de las primeras fechas de La Habitación Roja

16/01/26 | MADRID | TEATRO CIRCO PRICE

14/02/26 | ZARAGOZA | TEATRO DE LAS ESQUINAS

27/02/26 | GETXO | MUXIKEBARRI

27/03/26 | BARCELONA | SALA SALAMANDRA

15-16/05/26 | VINARÒS | ECCLEPTIC

22/05/26 | VALENCIA | PALAU DE LA MÚSICA

16-18/07/26 | BENICÀSSIM | FIB