La Habitación Roja reinterpreta 'Volver a casa' por el 30 aniversario del grupo

La Habitación Roja recupera “Volver a casa”, una canción compuesta durante las sesiones de Universal en 2008 que, pese a quedar fuera del disco, terminó convirtiéndose en una pieza muy querida por sus seguidores tras compartirse en YouTube en 2011.

Ahora, coincidiendo con el 30 aniversario del grupo, la banda rescata y regraba este tema como cuarto adelanto de un álbum conmemorativo que revisita distintas etapas de su trayectoria.

Construida sobre un tempo pausado y guitarras luminosas inspiradas en el slowcore de Bedhead, “Volver a casa” reflexiona sobre la vulnerabilidad humana y la necesidad de encontrar refugio emocional en los vínculos afectivos.

La nueva versión ha sido grabada y mezclada en los estudios Little Canyon de L’Eliana junto a Luis Martínez, dando una segunda vida a una canción que los fans llevaban años reclamando en plataformas digitales y formato físico.

Escucha ‘Volver a casa’ (30 aniversario) de La Habitación Roja

Próximos conciertos de La Habitación Roja

16/05/26 | VINARÒS | ECCLEPTIC

22/05/26 | VALENCIA | PALAU DE LA MÚSICA

23/05/26 | TEATRO JOFRE | FERROL

12/06/26 | SENTIR BAEZA | BAEZA

18/07/26 | BENICÀSSIM | FIB

04/09/26 | MIRANDA DE EBRO | EBROVISIÓN

23/10/26 | GIJÓN | SALA ACAPULCO



24/10/26 | IRÚN | TBC

13/11/26 | SEVILLA | TEATRO TRIANA

14/11/26 | GRANADA | TEATRO CAJAGRANADA