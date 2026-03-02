La Habitación Roja reescriben ‘Fotógrafo del Alma’

La Habitación Roja comparten el vídeo para la actualización de “Fotógrafo del alma”, nueva lectura del tema con motivo de su 30 aniversario. La canción recupera la esencia de aquella primera grabación casera realizada en Trondheim en 2006, pero incorpora los matices y arreglos que ha ido adquiriendo con los años en directo, enriqueciendo su textura y profundidad emocional.

Dirigido por Shake It! y con la participación de los actores Marc Barranco, Paula Esteve y Víctor Rodríguez, el videoclip transita por distintas “habitaciones” simbólicas —un bosque, un coche detenido, un espacio sin límites— donde los recuerdos flotan sin relato lineal.

Como cuentan: «La versión original de Fotógrafo del Alma la grabamos en enero de 2006 en Trondheim, Noruega. Por aquel entonces yo vivía allí y vinieron a visitarme Marc y Pau con la idea de armar algunas canciones y sacar luego un EP que a la postre llamaríamos “Dirán que todo fue un sueño”.

El plan era grabar a lo “dogma”, con lo que tuviéramos a mano, de manera totalmente casera y que a nuestra vuelta el gran Carlos Hernández se encargara de las mezclas. Teníamos un ordenador, una tarjeta de sonido, un par de micros, un bajo, una guitarra eléctrica, una acústica y un teclado maestro. Los ritmos los programamos o sampleamos de aquí y de allá, porque Jose no se sentía con fuerzas para venir al viaje.

Marius, un amigo noruego, nos prestó un pequeño amplificador Music Man. Fue una experiencia de esas que luego recuerdas toda la vida, porque la música no es solo lo que suena sino también lo que se vive y hace que ésta se cree y salga a luz.

Fotógrafo del alma es sin duda alguna una de nuestras mejores canciones y hemos querido recuperarla para este 30 aniversario, regrabándola en los estudios Little Canyon de L’Eliana con Luis Martínez a los mandos.»

En esta versión se mantiene la estructura original, incorporando la batería que Jose no pudo grabar en su día y algunos arreglos de guitarra de Pau de la versión en directo, además de detalles como coros y un final con arpegios y melodías que enriquecen la canción sin perder su esencia. La canción refleja claramente algunas de sus influencias: Jorge percibe ecos de Armarios y Camas de La Dama Se Esconde, y también de The Go-Betweens, The Smiths, The Railway Children, The Bodines y los primeros R.E.M.. La letra mantiene su aura de misterio: cuenta la historia de alguien que intenta capturar en fotos el alma y la belleza de la persona amada para retenerla. En ese intento, evocan escenas de Arrebato de Iván Zulueta, pasajes de El Perfume de Patrick Süskind y líneas de “Pictures of You” de The Cure. Pau añade que le recuerda a la película de culto Peeping Tom (El fotógrafo del pánico), mientras que Jorge asocia la portada del single a David Lynch. Incluso obras posteriores como Anoxia de Miguel Ángel Hernández remiten a esta canción que sigue vigente, como las fotos a las que nos aferramos en los recuerdos»

Disfruta el vídeo de ‘Fotógrafo del Alma’ de La Habitación Roja