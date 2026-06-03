La Playlist Emergente de la semana

La PlayList Emergente de la Semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente, os invitamos a descubrir las canciones de Mildeo, Lucía Alegría, Elem, Manila, Sarah Julia, Medias Pintas y Juvika.

Mildeo – Tiempo atrás

Mildeo es un grupo alavés formado en junio de 2024 por Alberto (guitarra y voz), Iraultza (bajo y coros) y Asier (batería). En mayo de 2025 lanzaron su primer disco, Canciones Malditas. Justo un año después acaban de publicar el segundo, Igual que Ayer, con canciones que hablan de rabia, miedo, guerra, desahucios, precariedad… Como avance, unos días antes salió como sencillo el tema «Tiempo atrás».

Lucía Alegría – Mar del Plata

Lucía Alegría es una joven artista venezolana, residente en Madrid, que el pasado año debutó con Una Fiesta al Desorden. Con posterioridad ha pasado por nuestra PlayList Emergente para presentarnos alguno de sus nuevos sencillos. Hoy vuelve con otra nueva canción, «Mar del Plata». Un tema cálido y envolvente que habla de cambios, despedidas y libertad, así como de la capacidad de reconstruirse tras cada etapa vivida.

Elem – Estar sin ti

Elem es el proyecto personal de la artista zaragozana Laura Cebrián. En 2024, tras lanzar varios EPs en años anteriores, publicó su primer álbum, Chica Ejemplar. Recientemente ha iniciado una nueva etapa junto al sello Vanana Records. Su último sencillo se titula «Estar sin ti», una canción de añoranza y superación en la que continúa explorando, de la mano de Manuel Cabezalí, su particular concepción de la electrónica de baile.

Manila – Tou mal

Manila es un grupo portugués de pop alternativo, estilo que combinan con toques de soul, funk, jazz y R&B. En 2024 publicaron el EP Domingo à Tarde, y a lo largo de 2026 está previsto que lancen su primer álbum. Un disco del que han avanzado un par de canciones. Primero salió «Formigas», y hace escasos días lanzaron otro adelanto titulado «Tou mal». Una canción con mucho ritmo que profundiza en su faceta más bailable.

Sarah Julia – Whatever It Takes (Break Your Heart)

Sarah Julia es una pareja de hermanas neerlandesas que publicarán el 9 de octubre su álbum de debut, The Fear That This Is Real. Hasta la fecha han adelantado tres canciones del disco. La última de ellas es una pieza de pop-folk cálido que se titula «Whatever it takes (Break your heart)». Una canción sobre una relación estancada por el miedo a entregarse totalmente a la otra persona.

Medias Pintas – Un año raro

La banda madrileña Medias Pintas publicó hace unos días un nuevo sencillo titulado «Un año raro». Se trata de un nuevo adelanto de su próximo EP, Dos Tazas. Con producción de Santi Capote, el grupo muestra su cara más cruda y sincera en este nuevo sencillo que repasa el ascenso y caída de una relación marcada por los excesos emocionales, los celos, la rutina y la imposibilidad de frenar a tiempo.

Juvika – Silencio

Juvika es el proyecto de Julia Sapiña, artista valenciana que debutó hace algunos meses con «No sé por dónde empezar» y desde entonces, ha ido estrenando canciones de distinto pelaje, como la sentida «Mareta» o el rompepistas fallero «Xiqueta Meua» que apostamos, dará que hablar. Ahora presenta un tema que se acerca a las coordenadas de la primera canción que conocimos de su propuesta, un neo soul fresco y pegadizo.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify

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