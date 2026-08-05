Lucifer presentarán su oscuro universo doom en la Sala Sol de Madrid

La banda sueca (originariamente formados en Alemania) Lucifer regresará a Madrid el próximo 26 de agosto para ofrecer un concierto en la Sala Sol, una cita que servirá para reencontrarse con una de las formaciones más personales del doom contemporáneo. Liderados por Johanna Platow, el grupo continúa reivindicando el sonido del hard rock y el doom metal de los años setenta, envuelto en una estética donde el ocultismo, el misterio y el romanticismo oscuro forman parte de su identidad.

Con cinco álbumes de estudio publicados y una trayectoria respaldada por colaboraciones con músicos como Nicke Andersson (The Hellacopters, Entombed), Gaz Jennings (Cathedral), Bobby Liebling (Pentagram) o Joakim Nilsson (Graveyard), Lucifer se ha consolidado como una de las propuestas más singulares de la escena europea. Además, la banda ya trabaja en su sexto disco, previsto para 2027 bajo el prestigioso sello Nuclear Blast. Bobby Liebling (PENTAGRAM) o Joakim Nilsson (GRAVEYARD). Esta trayectoria le ha valido a la banda múltiples nominaciones a premios de la música, como varios Grammys suecos, Swedish Radio P3 y Gaffa Price.

La gira llega también con una renovada formación, en la que se incorporan Rosalie Cunningham, Coralie Baier, Claudia González (la barcelonesa de la banda Cachemira) y Kevin Kuhn, una nueva etapa con la que el grupo pretende seguir evolucionando sin perder la esencia de lo que comenzaron hace ahora doce años.

El concierto, organizado por Bomber Booking y Showtherm en la Sala Sol, supondrá una nueva oportunidad para comprobar el excelente momento de una banda, que ha sabido actualizar el legado del hard rock setentero sin renunciar a una personalidad propia.

Toma nota:

Lucifer. Sala el Sol. Madrid. Miércoles 26 agosto – Entradas aquí