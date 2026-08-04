Migala

Migala anuncian un concierto especial en Madrid interpretando 'Diciembre 3AM'

Estos últimos años estamos asistiendo a la reedición de parte del catálogo de Migala, la banda madrileña que desde principios de los 90, emergió como feliz anomalía dentro de la escena independiente.

El colectivo liderado por Abel Hernández junto a los hermanos Coque Diego Yturriaga, convirtió el folk sombrío, el post-rock y la literatura en un lenguaje propio que se alejaba de los habituales referentes de sus compañeros de generación.

Tras las reediciones de Así Duele un Verano (Acuarela, 1998) y la reciente de Arde (Acuarela, 2000) volvemos a vivir un nuevo acontecimiento. El día en que se cumplen 30 años de su primer concierto en la sala Maravillas, Migala tocará en un único concierto en la sala Villanos las canciones de Diciembre 3am y de las maquetas previas.

Así lo cuenta su sello, Acuarela, en sus redes:

Será el próximo domingo 29 de noviembre y las entradas ya están a la venta.

Escucha Diciembre 3AM de Migala

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