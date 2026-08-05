The Black Wizards y Evolfo juntos para una noche de psicodelia

¿Quién dijo que en agosto la agenda musical es aburrida? La sala Wurlitzer Ballroom de Madrid acogerá este viernes 7 de agosto una de las citas underground del verano.

Los portugueses The Black Wizards regresan a la capital para presentar su nuevo trabajo, Force Majeure & The Acts of God (Hassle Records), acompañados por los neoyorquinos Evolfo, en un concierto organizado por Nooirax Producciones dentro de la programación del Mad Psych Fest.

Procedentes de Oporto, The Black Wizards han ido evolucionando desde el heavy psych y el stoner de sus primeros trabajos hacia un sonido más directo, donde el garage rock, el proto-punk y el hard rock de los setenta también han entrado en su planteamiendo musical. El trío formado por Joana Brito, José Gomes y Helena Peixoto llegará a Madrid en plena gira de presentación del mencionado álbum, que verá la luz el próximo mes de septiembre y del que ya han adelantado el single «Killing The Buzz».

Estarán además Evolfo, la multitudinaria (¿Cómo cabrán en el escenario de la Wurli) banda afincada en Brooklyn que ha llamado la atención de la escena psicodélica estadounidense gracias a una propuesta que combina garage, soul, rhythm & blues y psicodelia. Su directo, cargado de energía y actitud, ha compartido cartel en los últimos años con grupos como WITCH, Levitation Room, Elephant Stone o The Mystery Lights. Cabe destacar también que los neoyorkinos están de gira ahora mismo por nuestro país, que comenzó el 2 de agosto.

Este concierto es la oportunidad de tener perspectiva sobre la psicodelia contemporánea: por un lado, los riffs y el fuzz de The Black Wizards; por otro, el enfoque más soul y garajero de Evolfo. Dos bandas con personalidades muy diferentes, pero unidas por una misma mirada hacia la música.

Toma nota:

The Black Wizards + Evolfo. Sala Wurlitzer Ballroom. Viernes 7 agosto – Entradas aquí