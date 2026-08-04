Trashcan Sinatras

John Douglas de Trashcan Sinatras, fallece a los 63 años

John Douglas, guitarrista y vocalista de la banda escocesa de indie rock Trashcan Sinatras, ha fallecido a los 63 años, según anunció el grupo en redes sociales:

«Con profunda tristeza les informamos que hemos perdido a nuestro querido amigo y hermano John tras una breve enfermedad. John falleció en paz en la madrugada del lunes 3 de agosto de 2026, rodeado de sus seres queridos, con su hermosa voz y sus canciones llenando la habitación. Stephen, Davy, Paul y Frank».

Cosas del destino, el pasado viernes se publicaba el último álbum del grupo, Ever the Optimist, su primer trabajo en 10 años.

Trashcan Sinatras surgueron en 1986, en la ciudad escocesa de Irvine (Ayrshire), y pronto se convirtieron en sinónimo de un sofisticado pop de guitarras, armonías vocales y letras ingeniosas. Fueron descubiertos por el sello Go! Discs a finales de los ochenta y debutaron en 1990 con Cake, un álbum convertido en obra de culto gracias a canciones como «Obscurity Knocks», «Only Tongue Can Tell» o «Circling the Circumference».

Comparados con grupos como The Smiths, Aztec Camera y Orange Juice, nunca llegaron a tener gran repercusión, a pesar de dejar discos como el antes mencionado Cake, I’ve Seen Everything (1993), A Happy Pocket (1996) o Weightlifting (2004).

Descanse en paz.

Escucha el último disco de Trashcan Sinatras

26 de noviembre de 2015
Animal Collective estrenan nuevo disco en un aeropuerto
jean_michel_jarre_electronica_1_the_time_machine-portada
22 de noviembre de 2015
Jean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (Sony)
19 de marzo de 2015
Libros: Kim Gordon. La chica del grupo (Contra)
2 de febrero de 2015
M.I.A. Irreverencia mix
The Durutti Column
4 de agosto de 2026
The Durutti Column - Renascent (London Records)
My Bloody Valentine
4 de agosto de 2026
Las mejores remezclas de Kevin Shields (My Bloody Valentine)
Migala
4 de agosto de 2026
Migala anuncian un concierto especial en Madrid interpretando 'Diciembre 3AM'
María José Llergo
4 de agosto de 2026
Ara Malikian y María José Llergo se incorporan al cartel de 1001 Músicas
Ilegales
4 de agosto de 2026
Ilegales lanzarán edición especial de 'Todos están muertos'
Tom Waits
4 de agosto de 2026
Tom Waits regresa con un tema de spoken word
4 de agosto de 2026
De Ellensburg a Seattle: Si te gusta el grunge DEBES escuchar esto en 'Bienvenido a los 90'
3 de agosto de 2026
Últimos días para inscribirse en el próximo ciclo de AIEnRuta Artistas 2027
Trashcan Sinatras
4 de agosto de 2026
John Douglas de Trashcan Sinatras, fallece a los 63 años
Migala
4 de agosto de 2026
Migala anuncian un concierto especial en Madrid interpretando 'Diciembre 3AM'
María José Llergo
4 de agosto de 2026
Ara Malikian y María José Llergo se incorporan al cartel de 1001 Músicas
Ilegales
4 de agosto de 2026
Ilegales lanzarán edición especial de 'Todos están muertos'
Tom Waits
4 de agosto de 2026
Tom Waits regresa con un tema de spoken word
3 de agosto de 2026
Últimos días para inscribirse en el próximo ciclo de AIEnRuta Artistas 2027
Keyo Catto
3 de agosto de 2026
Te presentamos al chileno Keyo Catto
The Smashing Pumpkins
3 de agosto de 2026
The Smashing Pumpkins actuaron junto a Melissa Auf der Maur, Olivia Rodrigo y YUNGBLUD
Elastica
3 de agosto de 2026
¿Vuelven Elastica? Un mensaje en sus redes hace saltar las alarmas
canciones de la semana
2 de agosto de 2026
Las canciones de la semana
Eliott Murphy
31 de julio de 2026
Conciertos de Eliott Murphy en Andalucía para otoño
Paul McCartney
31 de julio de 2026
Estos son los nominados al Mercury Prize 2026
TIENDA