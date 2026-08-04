John Douglas de Trashcan Sinatras, fallece a los 63 años

John Douglas, guitarrista y vocalista de la banda escocesa de indie rock Trashcan Sinatras, ha fallecido a los 63 años, según anunció el grupo en redes sociales:

«Con profunda tristeza les informamos que hemos perdido a nuestro querido amigo y hermano John tras una breve enfermedad. John falleció en paz en la madrugada del lunes 3 de agosto de 2026, rodeado de sus seres queridos, con su hermosa voz y sus canciones llenando la habitación. Stephen, Davy, Paul y Frank».

Cosas del destino, el pasado viernes se publicaba el último álbum del grupo, Ever the Optimist, su primer trabajo en 10 años.

Trashcan Sinatras surgueron en 1986, en la ciudad escocesa de Irvine (Ayrshire), y pronto se convirtieron en sinónimo de un sofisticado pop de guitarras, armonías vocales y letras ingeniosas. Fueron descubiertos por el sello Go! Discs a finales de los ochenta y debutaron en 1990 con Cake, un álbum convertido en obra de culto gracias a canciones como «Obscurity Knocks», «Only Tongue Can Tell» o «Circling the Circumference».

Comparados con grupos como The Smiths, Aztec Camera y Orange Juice, nunca llegaron a tener gran repercusión, a pesar de dejar discos como el antes mencionado Cake, I’ve Seen Everything (1993), A Happy Pocket (1996) o Weightlifting (2004).

Descanse en paz.

Escucha el último disco de Trashcan Sinatras