Fallece Pepe Habichuela, uno de los maestros de la guitarra flamenca

Pepe Habichuela, uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca y último representante de la generación dorada de este arte, ha fallecido en Madrid a los 82 años tras una enfermedad que lo mantenía alejado de los escenarios desde 2024.

Heredero de la histórica saga de los Habichuela, nieto, hijo y hermano de guitarristas, además de padre de José Miguel Carmona, integrante de Ketama, y tío de Antonio, desarrolló una carrera de más de medio siglo en la que compartió escenario y grabaciones con figuras esenciales como Paco de Lucía, Camarón, Sabicas y Enrique Morente, contribuyendo decisivamente a la evolución técnica y armónica de la guitarra flamenca.

Referencia para nuevas generaciones

Pese a su avanzada edad, Pepe Habichuela siguió siendo una referencia para las nuevas generaciones de artistas, colaborando con nombres como Miguel Poveda, Rocío Márquez, Estrella Morente, Pitingo o Arcángel. Defensor del conocimiento del flamenco clásico como base para cualquier innovación, reivindicó siempre el legado de los grandes maestros y consideró irrepetible la época dorada del género vivida en las décadas de 1960 y 1970.

Su trayectoria fue reconocida con distinciones como la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y el título de Maestro del Flamenco otorgado por Berklee College of Music.

Descanse en paz.