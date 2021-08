Madonna anuncia interesantes reediciones para 2022

En 2022 se cumplirá el 40º aniversario del debut discográfico de Madonna. La cantante ha firmado un acuerdo con Warner Music Group por el que anuncia el lanzamiento, el año que viene, de una extensa serie de reediciones de catálogo que revisarán la música innovadora que la convirtió en un icono internacional. Por primera vez, Madonna se encargará personalmente de las ediciones de lujo de muchos de sus álbumes más emblemáticos, así como de la introducción de ediciones únicas para eventos especiales.

Con unas ventas mundiales de más de 300 millones de discos, Madonna es la artista femenina más vendedora de todos los tiempos, con innumerables galardones que incluyen siete premios Grammy, 24 premios ASCAP de música pop y numerosos trofeos internacionales, como los BRIT, Bravo Otto, Danish Music, Edison, GAFFA, International Dance Music, Ivor Novello, Juno, MTV y World Music Awards, entre muchos otros en todo el mundo. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2008.

El acuerdo abarca todo su catálogo de Sire/Maverick/Warner, incluyendo álbumes de éxito mundial como Madonna, Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer y Ray of Light. También incluye sus tres álbumes de estudio más recientes, MDNA, Rebel Heart y Madame X, que se incorporarán al catálogo de Warner a partir de 2025. En total, el nuevo pacto incluye 17 álbumes de estudio, además de singles, grabaciones de bandas sonoras, álbumes en directo y recopilaciones.