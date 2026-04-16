Madonna

Madonna publicará 'Confessions on a Dance Floor: Part II' el próximo 3 de julio

Madonna anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum, Confessions on a Dance Floor: Part II, previsto para el proximo 3 de julio a través de Warner Records, continuación directa de su celebrado álbum de 2005 que hace poco llegó en una edición ampliada con numerosos extras.

El disco supone su primer trabajo de larga duración en siete años, desde que publicara Madame X (2019) y funciona como recuperando además la colaboración con el productor Stuart Price.

La artista adelantó su portada en redes sociales

En el comunicado oficial, Madonna comenta: “Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos. Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Ir de fiesta es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines. El sonido, la luz y la vibración/ Remodelan nuestras percepciones/ Nos sumergen en un estado de trance. La repetición del bajo, no solo la oímos, sino que la sentimos. Altera nuestra conciencia y disuelve el ego y el tiempo”.

De momento podemos escuchar un pequeño avance de lo que será «I Feel So Free»

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