Madonna nos lanza a la pista de baile con 'I Feel so Free'

Como te venimos contando, Madonna regresa con Confessions on a Dance Floor: Part II, un disco que se publicará el próximo 3 de julio a través de Warner Records, continuación directa de su celebrado álbum de 2005 que hace poco llegó en una edición ampliada con numerosos extras.
El álbum supone su primer trabajo de larga duración en siete años, desde que publicara Madame X (2019) y funciona como recuperando además la colaboración con el productor Stuart Price.
Como adelanto, ya podemos escuchar «I Feel So Free», un tema que gira en torno a la liberación personal a través del baile y recupera ecos de clásicos como «Into the Groove». Construida sobre una base italo-house dinámica y repetitiva, funciona más como un mantra rítmico que como una estructura pop convencional, destacando por una interpretación vocal etérea pero con la presencia característica de Madonna, en un enfoque que sugiere menos dependencia de tendencias externas y más fidelidad a su propio lenguaje.
La canción está creada por Madonna y Stuart Price con el apoyo de Marvin L Burns en la composición y de Arca en la producción.