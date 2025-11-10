Madonna reedita ‘Confessions on a Dance Floor’ con extras

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras Veronica Electronica, Madonna celebra los veinte años de Confessions on a Dance Floor con una nueva edición digital Deluxe que amplía y actualiza uno de los discos más emblemáticos de su carrera, con el que renació a principios de siglo.

Publicado originalmente en 2005, el álbum que devolvió a la artista a las pistas de baile gracias a éxitos globales como “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” o “Jump”. Un trabajo que alcanzó el nº1 en EEUU, fue doble disco de platino en España y le valió un premio Grammy.

Producido junto a Stuart Price, Confessions on a Dance Floor marcó un renacimiento artístico para Madonna al fusionar el pulso del disco setentero con la energía del electro-pop y los club beats de los 2000. Ahora llega su reedición ampliada que lo confirma como clásico contemporáneo y celebra su legado como una de las cumbres del pop más actual.

Su nueva versión regresa con ocho canciones adicionales, entre las que se incluyen caras B, remezclas y temas promocionales inéditos en plataformas digitales, además de una nueva portada y la versión original mezclada de forma continua, disponible por primera vez en formato digital.

Escucha ‘Confessions on a Dance Floor (Twenty Years Edition’ de Madonna

Estas son las canciones de ‘Confessions on a Dance Floor (Twenty Years Edition’ de Madonna

1. Hung Up

2. Get Together

3. Sorry

4. Future Lovers

5. I Love New York

6. Let It Will Be

7. Forbidden Love

8. Jump

9. How High

10. Isaac

11. Push

12. Like It or Not

13. Fighting Spirit*

14. Super Pop*

15. History

16. Hung Up (Chus & Ceballos Remix)*

17. Sorry (PSB Maxi-Mix)

18. Get Together (Jacques Lu Cont Mix)

19. Jump (Axwell Remix)*

20. Hung Up (Archigram Remix)*

* inéditas