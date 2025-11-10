Lo último:
Madonna
DestacadaNoticia

Madonna reedita ‘Confessions on a Dance Floor’ con extras

Redacción MZK

Tras Veronica ElectronicaMadonna celebra los veinte años de Confessions on a Dance Floor con una nueva edición digital Deluxe que amplía y actualiza uno de los discos más emblemáticos de su carrera, con el que renació a principios de siglo.

Publicado originalmente en 2005, el álbum que devolvió a la artista a las pistas de baile gracias a éxitos globales como “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” o “Jump”. Un trabajo que alcanzó el nº1 en EEUU,  fue doble disco de platino en España y le valió un premio Grammy.

Producido junto a Stuart Price, Confessions on a Dance Floor marcó un renacimiento artístico para Madonna al fusionar el pulso del disco setentero con la energía del electro-pop y los club beats de los 2000. Ahora llega su reedición ampliada que lo confirma como clásico contemporáneo y celebra su legado como una de las cumbres del pop más actual.

Su nueva versión regresa con ocho canciones adicionales, entre las que se incluyen caras B, remezclas y temas promocionales inéditos en plataformas digitales, además de una nueva portada y la versión original mezclada de forma continua, disponible por primera vez en formato digital.

Escucha ‘Confessions on a Dance Floor (Twenty Years Edition’ de Madonna

Estas son las canciones de ‘Confessions on a Dance Floor (Twenty Years Edition’ de Madonna

1. Hung Up
2. Get Together
3. Sorry
4. Future Lovers
5. I Love New York
6. Let It Will Be
7. Forbidden Love
8. Jump
9. How High
10. Isaac
11. Push
12. Like It or Not
13. Fighting Spirit*
14. Super Pop*
15. History
16. Hung Up (Chus & Ceballos Remix)*
17. Sorry (PSB Maxi-Mix)
18. Get Together (Jacques Lu Cont Mix)
19. Jump (Axwell Remix)*
20. Hung Up (Archigram Remix)*

* inéditas

