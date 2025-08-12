Madonna insta al Papa León XIV a visitar Gaza para salvar a los niños
Madonna ha publicado un mensaje en Instagram dirigido al Papa León XIV, instándole a viajar a la Franja de Gaza “antes de que sea demasiado tarde” para ayudar a los niños afectados por el conflicto.
Ver esta publicación en Instagram
“La política no puede afectar el cambio. Solo la conciencia puede. Por lo tanto, estoy llegando a un hombre de Dios.
Hoy es el cumpleaños de mi hijo Rocco: Siento que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirle a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza.
No estoy señalando con el dedo, echando la culpa o tomando partido. Todos están sufriendo. Incluyendo a las madres de los rehenes. Rezo para que ellos también sean liberados.
Simplemente estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre. ??
Si quieres ayudar, por favor únete a mí donando a las siguientes organizaciones».
@wckitchen
@womenwagepeace
@women.of.the.sun_