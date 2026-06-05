Madonna

Madonna presenta parte de 'Confessions II' en Times Square de Nueva York

Madonna sorprendió este jueves a miles de personas en Times Square con una actuación en la que presentó por primera vez varias canciones de su próximo álbum, Confessions II, que se publicará el próximo 3 de julio a través de Warner Records.

La artista apareció desde el balcón de una de las enormes pantallas de la plaza neoyorquina y combinó nuevos temas con algunos de los grandes himnos de su carrera, entre ellos la canción principal del anterior Confessions «Hung Up», desatando la euforia del personal.

El espectáculo sirvió como lanzamiento simbólico de este Confessions II, el decimoquinto disco de estudio de la cantante y una continuación directa del celebrado disco de 2005, del que también sonó “I Love New York”. Durante la actuación interpretó canciones nuevas como «I Feel So Free» y «Bring Your Love».

En este nuevo trabajo, Madonna vuelve a sumergirse en los sonidos disco y electrónicos de una de las épocas más exitosas de su trayectoria, retomando también su colaboración con el productor Stuart Price.

Grindr organizó el evento como parte del inicio de las celebraciones del Mes del Orgullo LGTBIQ+. La plataforma adaptó temporalmente su identidad visual al color rosa de la portada del disco, notificó el evento a sus usuarios y retransmitió el concierto en directo.

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