No habrá música nueva de Oasis y este tour será su despedida

Ya queda menos para el próximo 4 de julio, fecha en la que arrancará en Cardiff uno de los acontecimientos musicales del año, o quizá de la década, ya que Oasis están de vuelta con una gira mundial para la que volaron las entradas.

Muchos fans se quitarán el mal sabor de boca que les dejó ese agosto de 2009, fin de una era en el mundo del rock británico y su separación. La banda dejó un legado impresionante, con canciones icónicas y una influencia en la escena musical que aún pervive. Desde entonces, ha habido constantes rumores y especulaciones sobre un posible regreso de la banda, que por fin fueron despejados tras 15 años de ausencia.

Los hermanos Gallagher regresarán con la compañía del guitarrista fundador del grupo Paul «Bonehead» Arthurs, que ha acompañado a Liam Gallagher los últimos tiempos. Junto a él, dos músicos que acompañaron a Oasis de 1999 a 2009, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y como novedad, el batería Joey Waronker, quien ha tocado con REM, Elliott Smith y el proyecto de Thom Yorke, Atoms For Peace.

¿Nueva música en camino?

¿Podemos soñar con algo más aparte de estos conciertos. ¿Nueva música?, ¿un nuevo tour? uno de sus mánagers, Alec McKinlay en declaraciones a Music Week parece dejarlo claro: «Esta es prácticamente la última vez, como Noel dejó claro a la prensa. Es una oportunidad para que los fans que no han visto a la banda los vean, o al menos para algunos de ellos. No, no hay planes para música nueva».

Sobre cómo se preparó la noticia de la vuelta, comentó: “El grupo de personas que lo sabían con antelación era muy limitado. Trabajábamos con gente de confianza. Obviamente, lo llevábamos planeando desde hacía tiempo, y el momento de su lanzamiento fue un pequeño paso hacia lo desconocido en cuanto a la gran reacción que tendría. Cuando todo se hizo realidad, fue simplemente fenomenal. La reacción fue como: «Por fin, buenas noticias después de todas las tonterías que han estado sucediendo en el mundo».

Toma nota de la gira de Oasis

JULIO 2025

Vie 4 Jul – Principality Stadium, Cardiff, Reino Unido (AGOTADO)

Sáb 5 Jul – Principality Stadium, Cardiff, Reino Unido (AGOTADO)

Vie 11 Jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (AGOTADO)

Sáb 12 Jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (AGOTADO)

Mié 16 Jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (AGOTADO)

Sáb 19 Jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (AGOTADO)

Dom 20 Jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (AGOTADO)

Vie 25 Jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

Sáb 26 Jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

Mié 30 Jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

AGOSTO 2025

Sáb 2 Ago – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

Dom 3 Ago – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

Vie 8 Ago – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edimburgo, Reino Unido (AGOTADO)

Sáb 9 Ago – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edimburgo, Reino Unido (AGOTADO)

Mar 12 Ago – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edimburgo, Reino Unido (AGOTADO)

Sáb 16 Ago – Croke Park, Dublín, Irlanda (AGOTADO)

Dom 17 Ago – Croke Park, Dublín, Irlanda (AGOTADO)

Dom 24 Ago – Rogers Stadium, Toronto, Canadá (AGOTADO)

Lun 25 Ago – Rogers Stadium, Toronto, Canadá (AGOTADO)

Jue 28 Ago – Soldier Field, Chicago, EE.UU. (AGOTADO)

Dom 31 Ago – MetLife Stadium, East Rutherford, EE.UU. (AGOTADO)

SEPTIEMBRE 2025

Lun 1 Sep – MetLife Stadium, East Rutherford, EE.UU. (AGOTADO)

Sáb 6 Sep – Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, EE.UU. (AGOTADO)

Dom 7 Sep – Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, EE.UU. (AGOTADO)

Vie 12 Sep – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México (AGOTADO)

Sáb 13 Sep – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México (AGOTADO)

Sáb 27 Sep – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

Dom 28 Sep – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

OCTUBRE 2025

Mar 21 Oct – Goyang Stadium, Seúl, Corea del Sur (AGOTADO)

Sáb 25 Oct – Tokyo Dome, Tokio, Japón (AGOTADO)

Dom 26 Oct – Tokyo Dome, Tokio, Japón (AGOTADO)

Vie 31 Oct – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

NOVIEMBRE 2025

Sáb 1 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

Mar 4 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (NUEVA FECHA AÑADIDA)

Sáb 7 Nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Dom 8 Nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Sáb 15 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (AGOTADO)

Dom 16 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (AGOTADO)

Mié 19 Nov – Estadio Nacional, Santiago, Chile (AGOTADO)

Sáb 22 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (AGOTADO)

Dom 23 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (AGOTADO)