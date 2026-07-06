Oasis

Oasis muestran el primer tráiler de su documental 'Don't Look Back in Anger'

Ya tenemos más datos del que será el documental de Oasis, Don’t Look Back in Anger, que llegará a los cines el próximo 11 de septiembre, con proyecciones en IMAX.

El film ha sido creado por el guionista y productor Steven Knight, responsable de series como Peaky Blinders, y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, conocidos por trabajos musicales como Shut Up and Play the Hits Meet Me in the Bathroom. La película incluirá acceso inédito a ensayos, backstage y actuaciones, además de las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel Gallagher en más de 25 años, un material especialmente esperado por los seguidores de la banda.

Según explicó Steven Knight, la intención del documental no pasa únicamente por narrar la reunión de Oasis, sino también por reflejar el vínculo generacional y emocional que la música del grupo mantiene con millones de personas. En esa línea, la producción abordará cómo canciones convertidas ya en himnos populares han acompañado a distintas generaciones y cómo el regreso de los Gallagher terminó trascendiendo el ámbito estrictamente musical para convertirse en un fenómeno cultural.

Oasis han pasado a la historia por una gira histórica de reunión en la quehan constatado no solo la importancia de su legando, sino la vigencia que tienen esas canciones.

Los hermanos Gallagher han pasado por Reino Unido, Canadá y EEUU, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica junto al guitarrista fundador del grupo Paul «Bonehead» Arthurs, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y el batería Joey Waronker. Nada menos que 41 fechas que arrancaron en Cardiff el pasado 4 de julio.

Disfruta del tráiler de ‘Don’t Look Back in Anger’ de Oasis

Oasis
10 de junio de 2026
Libro: Los mejores f*cks de Oasis (Liburuak)
Oasis
20 de mayo de 2026
El documental de Oasis llegará a los cines el próximo 11 de septiembre
Oasis
3 de marzo de 2026
Oasis también estarán en el disco benéfico HELP(2)
Oasis
9 de febrero de 2026
Oasis: ¿y ahora qué? en 'Bienvenido a los 90'
Oasis
25 de noviembre de 2025
Oasis terminan su gira y anuncian una pausa para pensar en el futuro
oasis
1 de octubre de 2025
Oasis anuncian un libro de fotografías de su reencuentro
Oasis
9 de septiembre de 2025
Oasis comparten 'Wonderwall' grabada en Dublin
Oasis
21 de agosto de 2025
Noel Gallagher elogia a Liam por la gira de reunión de Oasis
Los Acebos
6 de julio de 2026
Los Acebos siguen avanzando su disco con 'Lienzo en blanco'
Foo Fighters
6 de julio de 2026
Libro: Foo Fighters. El poder de Dave Grohl (Redbook Ediciones)
Oasis
6 de julio de 2026
Oasis muestran el primer tráiler de su documental 'Don't Look Back in Anger'
6 de julio de 2026
Dani Cabezas presenta "El péndulo, preludio de un desastre" en 'Bienvenido a los 90'
canciones de la semana
5 de julio de 2026
Las canciones de la semana
Rufus T. Firefly
3 de julio de 2026
Rufus T. Firefly anuncian cierre de gira en Inverfest
Noise Box
3 de julio de 2026
Noise Box se unen a Alondra Bentley en 'Another You'
Nosoträsh
3 de julio de 2026
Nosoträsh vuelven a los escenarios para participar en CPOP 30 de Contempopránea
The Mars Volta
3 de julio de 2026
The Mars Volta publicarán disco en directo en septiembre
Divina Esperanza
2 de julio de 2026
Conoce el rock gótico de Divina Esperanza
McEnroe
2 de julio de 2026
McEnroe anuncian dos conciertos fin de gira en Madrid
Kasabian
2 de julio de 2026
Kasabian se pasan a G-funk en 'SUPERPOWERS'
TIENDA