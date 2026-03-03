Oasis también estarán en el disco benéfico HELP(2)

Oasis se suman a HELP(2) y su contribución aparecerá como pista oculta al final del metraje total. Un proyecto colectivo que retoma el espíritu del mítico HELP de 1995, el considerado mejor recopilatorio de los 90 al que dedicamos un especial hace unos meses.

HELP(2) reúne a una alineación coral de artistas que atraviesa generaciones y estilos, desde figuras consagradas hasta algunas de las voces más influyentes del presente. Junto a Arctic Monkeys participan, entre muchos otros, Damon Albarn y Graham Coxon, Depeche Mode, Fontaines D.C., Foals, Olivia Rodrigo, Wet Leg, The Last Dinner Party, Johnny Marr, Pulp, Sampha, Kae Tempest, Big Thief o Beth Gibbons, configurando un retrato amplio y ambicioso del ecosistema musical contemporáneo al servicio de una causa.

Producido por James Ford y grabado en estrecha colaboración con Abbey Road Studios durante una semana de noviembre de 2025, el nuevo Help nace como respuesta solidaria en un contexto internacional marcado por conflictos armados y cuyos beneficios se destinarán a proteger, educar y apoyar la salud mental de niños afectados por la guerra en distintos puntos del planeta.

Los hermanos Gallagher estarán, como lo estuvieron en su versión original de 1995, y lo harán con su «Acquiesce» grabada en Wembley el 28 de septiembre de 2025. Estará disponible como un sencillo exclusivo de 7? incluido en el desplegable de la edición en vinilo de «Help(2)», así como como una pista oculta en la versión doble CD.

Este es el listado de bandas y canciones que participan en HELP(2)

Arctic Monkeys – ‘Opening Night’

Damon Albarn, Grian Chatten, Johnny Marr & Kae Tempest – ‘Flags’

Black Country, New Road – ‘Strangers’

The Last Dinner Party – ‘Let’s Do it again!’

Beth Gibbons – ‘Sunday Morning’

Arooj Aftab & Beck – ‘Lilac Wine’

King Krule – ‘The 343 Loop’

Depeche Mode – ‘Universal Soldier’

Ezra Collective & Greentea Peng – ‘Helicopters’

Arlo Parks – ‘Nothing I Could Hide’

English Teacher & Graham Coxon – ‘Parasite’

Beabadoobee – ‘Say Yes’

Big Thief – ‘Relive, Redie’

Fontaines D.C. – ‘Black Boys On Mopeds’

Cameron Winter – ‘Warning’

Young Fathers – ‘Don’t Fight the Young’

Pulp – ‘Begging for Change’

Sampha – ‘Naboo’

Wet Leg – ‘Obvious’

Foals – ‘When The War is Finally Done’

Bat For Lashes – ‘Carried My Girl’

Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – ‘Sunday Light’

Olivia Rodrigo – ‘The Book of Love’

Oasis – ‘Acquiesce (Live in Wembley)’