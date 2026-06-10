Oasis

Libro: Los mejores f*cks de Oasis (Liburuak)

El pasado año llegaba de una manera curiosamente oportuna, coincidiendo con la gira histórica de reunión de Oasis, un libro no oficial que recopilado por Jake James e ilustrado por Simon Spilsbury, juntaba los exabruptos más divertidos pronunciados por los hermanos Gallagher.

Y es que además de sus canciones y de esos dos primeros discos que son parte importante de la historia de la música popular de los últimos 30 años, si algo ha caracterizado a los de Manchester es su capacidad para insultar a todo lo que se menea. Este pequeño volumen traducido por Ibon Errazkin y editado ahora por por Liburuak, agrupa en poco más de 140 páginas un toma y daca continuo.

Una compilación de los insultos más celebrados que Liam y Noel han disparado a lo largo de décadas contra casi todo el mundo: empezando por sus despellejes mutuos y continuos, pasando por colegas de la escena o del Britpop, sin olvidar a figuras de la realeza, del mundo del fútbol o de la clase política.

El catálogo de improperios dispara contra artistas como sus archirivales Blur: «Me jode que la gente diga que Blur son los Beatles y nosotros los Stones, porque en realidad nosotros somos los Beatles y los Stones, y ellos son los putos Monkees», pero tampoco se libran Mick Jagger, U2, Chris Martin, Phil Collins o Adele, cuya música definen como entretenimiento para abuelas.

Aquí como decimos hay para todos, aunque recopilados pierden algo de su veneno original. Falta el contexto, esa entonación mancuniana y los porqués, pero no dejan de ser unas divertidas páginas que harán gracia especialmente a los fans de un grupo que son algo más que eso que dice Noel de: «Coges una guitarra, plagias unas cuantas melodías, las cambias un poco, metes a tu hermano en el grupo, le pegas un coscorrón en la cabeza de vez en cuando, y eso vende».

Puedes comprar el libro Los mejores f*cks de Oasis (Liburuak) en la web de su editoiral.

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