El pasado año llegaba de una manera curiosamente oportuna, coincidiendo con la gira histórica de reunión de Oasis, un libro no oficial que recopilado por Jake James e ilustrado por Simon Spilsbury, juntaba los exabruptos más divertidos pronunciados por los hermanos Gallagher.

Y es que además de sus canciones y de esos dos primeros discos que son parte importante de la historia de la música popular de los últimos 30 años, si algo ha caracterizado a los de Manchester es su capacidad para insultar a todo lo que se menea. Este pequeño volumen traducido por Ibon Errazkin y editado ahora por por Liburuak, agrupa en poco más de 140 páginas un toma y daca continuo.

Una compilación de los insultos más celebrados que Liam y Noel han disparado a lo largo de décadas contra casi todo el mundo: empezando por sus despellejes mutuos y continuos, pasando por colegas de la escena o del Britpop, sin olvidar a figuras de la realeza, del mundo del fútbol o de la clase política.

El catálogo de improperios dispara contra artistas como sus archirivales Blur: «Me jode que la gente diga que Blur son los Beatles y nosotros los Stones, porque en realidad nosotros somos los Beatles y los Stones, y ellos son los putos Monkees», pero tampoco se libran Mick Jagger, U2, Chris Martin, Phil Collins o Adele, cuya música definen como entretenimiento para abuelas.

Aquí como decimos hay para todos, aunque recopilados pierden algo de su veneno original. Falta el contexto, esa entonación mancuniana y los porqués, pero no dejan de ser unas divertidas páginas que harán gracia especialmente a los fans de un grupo que son algo más que eso que dice Noel de: «Coges una guitarra, plagias unas cuantas melodías, las cambias un poco, metes a tu hermano en el grupo, le pegas un coscorrón en la cabeza de vez en cuando, y eso vende».

Puedes comprar el libro Los mejores f*cks de Oasis (Liburuak) en la web de su editoiral.