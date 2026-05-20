El documental de Oasis llegará a los cines el próximo 11 de septiembre

Oasis han pasado a la historia por una gira histórica de reunión en la quehan constatado no solo la importancia de su legando, sino la vigencia que tienen esas canciones.

Los hermanos Gallagher han pasado por Reino Unido, Canadá y EEUU, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica junto al guitarrista fundador del grupo Paul «Bonehead» Arthurs, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y el batería Joey Waronker. Nada menos que 41 fechas que arrancaron en Cardiff el pasado 4 de julio.

Todo ello quedará plasmado en un documental sobre la histórica reunión. Disney, Magna Studios y Sony Music Vision han anunciado una película centrada en la gira Oasis Live ’25, el regreso conjunto de Liam y Noel Gallagher más de quince años después de la separación del grupo. El filme llegará primero a salas IMAX y cines seleccionados el próximo 11 de septiembre antes de desembarcar en exclusiva en Disney+ a finales de año.

La vuelta de Oasis desde dentro

El documental, todavía sin título oficial, ha sido creado por el guionista y productor Steven Knight, responsable de series como Peaky Blinders, y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, conocidos por trabajos musicales como Shut Up and Play the Hits o Meet Me in the Bathroom. La película incluirá acceso inédito a ensayos, backstage y actuaciones, además de las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel Gallagher en más de 25 años, un material especialmente esperado por los seguidores de la banda.

Según explicó Steven Knight, la intención del documental no pasa únicamente por narrar la reunión de Oasis, sino también por reflejar el vínculo generacional y emocional que la música del grupo mantiene con millones de personas. En esa línea, la producción abordará cómo canciones convertidas ya en himnos populares han acompañado a distintas generaciones y cómo el regreso de los Gallagher terminó trascendiendo el ámbito estrictamente musical para convertirse en un fenómeno cultural.