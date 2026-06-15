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Pequeño Mal publican dos nuevas canciones

Pequeño Mal es un grupo malagueño formado en 2025 por Saray Botella y Lolo G. Molinier, conocidos por su trayectoria al frente de Hazte Lapón. Junto a Saray y Lolo, completan la formación Antonio y Carlos Hermana (Living Camboya) y Fernando Bertola (Súper Cadáver). Juntos han estado dando forma en los últimos meses a una serie de canciones vibrantes e inmediatas que combinan sonidos power pop, new wave y jangle pop con un noise pop guitarrero.

Tal como hicieron hace un par de meses con «Los duelistas» y «Vendrán a por ti», el último lanzamiento de Pequeño Mal es también un doble sencillo. Los dos temas nuevos se titulanr44r4r «Dos neuronas» y «Cleo (y los hombres fatales)».

«Dos neuronas» sería la cara A en un single tradicional. Impulsada por guitarras eléctricas y una melodía irresistible, la canción retrata un amor en ruinas entre recuerdos borrosos, heridas abiertas y palabras que ya no consiguen explicar nada. Se trata de una de las canciones más directas y pegadizas de Pequeño Mal, recordando al power pop y el indie rock más contagioso de los 90 con referencias como The LemonheadsHüsker Dü.

Por su parte, «Cleo (y los hombres fatales)» es una pieza más luminosa, una canción de jangle pop cristalino aunque con un trasfondo algo inquietante. Entre imágenes de belleza, deseo y fascinación, la canción explora la atracción y la vulnerabilidad desde una perspectiva elegante pero afilada.

Pequeño Mal estarán presentando sus canciones el próximo 20 de junio en el Hotel Lima de Marbella (Málaga). En julio actuarán en el festival Brisa de Málaga, y en agosto estarán en la fiesta Contempopránea en Alburquerque (Badajoz).

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