Pequeño Mal foto

Pequeño Mal publican un sencillo con dos canciones

Pequeño Mal es un grupo formado en 2025, aunque entre sus miembros se encuentran dos viejos conocidos: Saray y Lolo de Hazte Lapón. Completan la formación los hermanos Antonio y Carlos Hermana (Living Camboya) y Fernando Bertola (Súper Cadáver). A lo largo del pasado año hemos charlado con ellos y nos hemos ido haciendo eco de todas sus novedades.

Tras unos meses de silencio, Pequeño Mal regresan con un single doble formado por «Los duelistas» y «Vendrán a por ti». «Los duelistas» es una canción con gran potencial comercial que combina llamativos cambios de ritmo con una excelente melodía. La letra disecciona con humor una discusión de pareja donde cada parte amenaza con sacar la artillería pesada.

Por su parte, «Vendrán a por ti» muestra el lado más postpunk del grupo. La canción ofrece una electrizante y sarcástica crítica a la sociedad de los algoritmos, la paranoia y el consumismo digital.

Pequeño Mal portada Duelistas

Pequeño Mal tienen previsto publicar su primer LP a finales de este 2026. El disco incluirá todos los singles que la banda ha ido publicando desde el pasado año. Además podremos escuchar esas canciones en directo, ya que las estarán presentando en una gira que, de momento, cuenta con estas fechas:

18 ABRIL – FESTIVAL AL ANDALUS – PIZARRA (MÁLAGA)
25 ABRIL – (ubicación por confirmar) – BENALMÁDENA (MÁLAGA)
30 MAYO – (ubicación por confirmar) – MARBELLA
23 JULIO – BRISA FESTIVAL – MÁLAGA
19 SEPTIEMBRE – (ubicación por confirmar) – BARCELONA

Aquí tienes «Los duelistas» y «Vendrán a por ti», las nuevas canciones de Pequeño Mal.

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