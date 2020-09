Porridge Radio tendrán gira española en marzo

What is going on with me?”, se pregunta Dana Margolin en la canción que abre Every Bad, el álbum con el que el mundo ha descubierto a Porridge Radio. Lo hace con dos voces superpuestas: una que canta y una que grita, y al final de la canción repite una y otra vez con la garganta al límite “thank you for leaving me / thank you for making me happy”. En esta visceralidad se hacen fuertes Porridge Radio, siguiendo desde su Brighton natal esa senda del indie rock que alterna susurros con desgarros en la tradición de Pixies, Yeah Yeah Yeahs, PJ Harvey o sus coetáneos Big Thief.

Toda la intensidad que condensa Every Bad estallará definitivamente el 22 de marzo en Madrid (El Sol) y el 23 de marzo en Barcelona (La Nau) dentro de una gira que también llevará a Margolin y compañía a Donosti (17 de marzo, Dabadaba) y Vigo (18 de marzo, Iguana Club). Será la oportunidad para encontrarse por primera vez en sala con Porridge Radio, candidatas al Mercury Prize a álbum del año en Reino Unido, un par de meses antes de su paso por Primavera Sound Barcelona 2021.

LUNES 22 DE MARZO DE 2021 – MADRID (EL SOL)

MARTES 23 DE MARZO DE 2021- BARCELONA (LA NAU)

Entradas ya a la venta en DICE a un precio de 16 € (más gastos de distribución).