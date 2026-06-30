Primal Scream anuncia The Bunker Trilogy: reedición de Vanishing Point, XTRMNTR y Evil Heat

Primal Scream parecían haber tocado techo en 1991 cuando publicaron una obra totalmente rompedora como Screamadelica. Aquel disco no solo supuso un punto de inflexión para la banda, sino que además marcó un antes y un después en la música británica.

De hecho, la banda de Glasgow marcaba el paso de lo que llegaría durante la década siguiente con un artefacto que, partiendo de una remezcla de su canción «I’m Losing More Than I’ll Ever Have» a cargo de Andrew Weatherall, supo construir una obra maestra de psicodelia, acid house y rock con la que marcarían una época.

Los de Bobby Gillespie no tardaron en dar un volantazo a su sonido y, así, en su siguiente entrega se dejaron impregnar del rock stoniano con herencia bluesera para entregar el irregular, aunque rompedor, Give Up, But Don’t Give Out (1994). Además, el álbum vino acompañado de una gira llena de excesos y de uno de los momentos más difíciles para el grupo, que estuvo cerca de acabar con ellos.

La trilogía de Primal Scream que marcó época

La resurrección llegó en 1997 con cambios en la banda, con la entrada del recordado bajista Mani de The Stone Roses y con un nuevo espaldarazo de la mano de una joya de rock futurista y dub marciano como Vanishing Point (1997), a esta le siguió otra obra maestra visionaria como XTRMNTR (2000) y cerró el lote el experimental Evil Heat (2002). Ahora los tres se reeditan bajo la etiqueta The Bunker Albums con un sonido remasterizado sumando sus caras B de la época y algún que otro inédito.

Como cuenta Bobby Gillespie: «Los álbumes que componen The Bunker Trilogy fueron la antítesis total de todo lo que sucedía en la música británica de los años 90. Creábamos pop y rock experimental, agresivo e intransigente, con letras sobre desorientación psíquica, adicción, alienación, depresión, cuestionamiento de nuestra propia existencia y la documentación del lado oscuro y sórdido de la cultura juvenil británica…

Mientras el resto de la escena musical y cultural del Reino Unido se enamoraba de sí misma, convencida de su propia genialidad, ahogándose en una orgía de narcisismo y cocaína en un estado de autoengrandecimiento permanente, nosotros habíamos tenido nuestros momentos de pensamiento utópico al principio de la década, pero ahora sentíamos un profundo disgusto por nosotros mismos y por el mundo. De ese estado de ánimo introspectivo surgieron los álbumes Vanishing Point, XTMTR y Evil Heat. Todos grabados en nuestro estudio del norte de Londres, The Bunker«.

Este será el contenido de The Bunker Trilogy de Primal Scream

Vanishing Point / Bunker Trilogy

Burning Wheel

Get Duffy

Kowalski

Star

If They Move, Kill ‘Em

Out of the Void

Stuka

Medication

Motörhead

Trainspotting

Long Life

Bonus tracks:

96 Tears

Jesus

How Does It Feel To Belong?

Rebel Dub

Hammond Connection

XTMNTR / Bunker Trilogy

Kill All Hippies

Accelerator

Exterminator

Swastika Eyes” (Jagz Kooner mix)

Pills

Blood Money

Keep Your Dreams

Insect Royalty

MBV Arkestra (If They Move Kill ‘Em)

Swastika Eyes” (Chemical Brothers mix)

Shoot Speed/Kill Light

Bonus tracks:

The Reckoning*

5 Years Ahead of My Time (Brendan Lynch Mix)*

When The Kingdom Comes

Exterminator (Massive Attack Remix)

The Revenge of the Hammond Connection

*(inéditas)

Evil Heat / Bunker Trilogy

Deep Hit of Morning Sun

Miss Lucifer

Autobahn 66

Detroit

Rise

The Lord Is My Shotgun

City

Some Velvet Morning

Skull X

A Scanner Darkly

Space Blues #2

Bonus tracks:

Autobahn 66 (single edit)

Some Velvet Morning (single version)

Substance D (Andy Weatherall’s Mix of ‘A Scanner Deeply’)

Some Velvet Morning (Disco Heater Dub)

Country Blues #1

Los tres álbumes de Primal Scream han sido remasterizados por Matt Colon en Metropolis Studios (bajo la supervisión de Bobby Gillespie y Andrew Innes) y están disponibles en vinilo doble de edición limitada de colores y en CD. Vanishing Point se publicará el 7 de agosto, XTRMNTR el 4 de septiembre y Evil Heat el 30 de octubre.