Despedimos a Gary ‘Mani’ Mounfield, con sus mejores bajos

Gary “Mani” Mounfield, icónico bajista de The Stone Roses y posteriormente miembro de Primal Scream, falleció ayer a los 63 años sin que se haya revelado la causa de su muerte. Fue su hermano, Greg Mounfield, quien publicó la noticia en Facebook: “Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano” a lo que añadió posteriormente: «ya reunido con su bonita mujer Imelda», quien falleció a causa de un cáncer hace dos años.

La inesperada noticia no solo nos ha dejado devastados a todos quienes admiramos su carrera, sino a buena parte de sus amigos y compañeros de la escena, que le han despedido. De Ian Brown a Liam Gallagher, además de Peter Hook, Johnny Marr, Shaun Ryder, Tim Burgess, New Order, Paul Weller, Echo & The Bunnymen, Ocean Colour Scene y un largo etcétera.

Nacido el 16 de noviembre de 1962 en Crumpsall, un suburbio de Manchester, empezó su carrera musical en una banda llamada The Fireside Chaps junto a Ian Brown, John Squire y Andy Couzens, primero como guitarrista rítmico, aunque más tarde cambió al bajo. Con la entrada de Reni a la batería, ya como The Stone Roses, conformaron la formación más icónica de su generación, editando un disco de debut que se convirtió en un pilar para la escena Madchester y el britpop posterior.

Mani: de The Stone Roses a Primal Scream

Con The Stone Roses estuvo hasta 1996, cuando tras sus problemas con la compañía y un Second Coming (1995) decepcionante, terminaron separándose por muchas tensiones internas. En 1996 Mani se unió como bajista a Primal Scream, y fue parte esencial de su etapa creativa durante quince años, participando en sus discos Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000), Evil Heat (2002), Riot City Blues (2006) y Beautiful Future (2008).

En 2009 formó parte de los efímeros Freebass, un supergrupo de bajistas junto a Peter Hook (New Order) y Andy Rourke (The Smiths) que no tuvo mucho recorrido, a pesar de juntar a los tres bajistas más importantes de la historia musical de Manchester. Ya en 2011 dejó Primal Scream para reunirse con The Stone Roses, que realizaron giras y conciertos importantes, hasta su segunda disolución en 2017.

Su estilo como bajista bebe de una mezcla de influencias, a medio camino entre el Northern Soul y el funk, con un deje hacia los grooves rítmicos por los que siempre le recordaremos y que hemos querido recordar para despedirle.

Las mejores líneas de bajo de Mani

Queda marcada a fuego su línea de bajo en “Fools Gold” de The Stone Roses, un groove funk-madchester contagioso e hipnótico. Al igual que las líneas cambiantes de “I Am the Resurrection” que evolucionan hacia un funk expansivo que culmina la canción en todo lo alto. Por no hablar de sus líneas fluidas y onduladas de “Waterfall”.

No queremos dejar de recordar otro triplete glorioso de Mani en The Stone Roses. Su papel en “Made of Stone”. Oscura y reflexiva, esta línea define el carácter sombrío de la canción con notas profundas y espaciadas. Ni la energía que aportaba a la vibrante “She Bangs the Drums”. De su última etapa nos quedamos con “Love Spreads” donde Mani exploraba líneas más robustas y potentes.

De su etapa en Primal Scream podríamos quedarnos con muchas, pero destacamos tres, arrancando con “Kowalski”, donde nos demuestra su versatilidad hacia nuevos terrenos y su evolución como músico a contextos más dub o electrónicos. Otra de sus proezas sin duda fue «Swastika Eyes”, una línea hipnótica, casi minimalista, pero con un pulso potente que se siente como núcleo de la canción toda una sacudida efervescente. Y cerramos con “Kill All Hippies», donde Mani da rienda suelta a su bajo para dirigir la tensión rítmica con fuerza distorsionada y actitud.

Descanse en paz.