Primal Scream recuperan XTRMNTR en directo por su 25 aniversario

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Con XTRMNTR (2000) Primal Scream se adelantaron a su tiempo. Si en 1991 sacudieron el mundo al publicar Screamadelica (1991), una de las obras más importantes e influyentes de la década de los 90, a la altura de discos como el Nevermind (1991) de Nirvana, Loveless (1991) de My Bloody Valentine o Blue Lines (1991) de Massive Attack, su entrada en los 2000 no pudo ser mejor.

XTRMNTR fue más allá y se convirtió en su trabajo más catártico y político. Como afirmaban en la época reflejaba «Lo que es estar en Gran Bretaña en este día y edad». Su primer sencillo «Swastika Eyes» criticaba el terrorismo internacional estadounidense antes de las consecuencias que tuvo el 11S y todo lo que llevamos viviendo desde entonces. Primal Scream se anticipaban al futuro no solo en con esa visión apocalíptica del mundo, sino al hablarnos de estados de vigilancia, policía militarizada, epidemias. La propaganda se propaga como la pólvora. Guerra sin fin. El exterminio de la clase baja.

El buen momento del grupo, la incorporación de Kevin Shields a las mezclas y como guitarra de sus directos, dotaron a sus canciones de un empaque inédito hasta la fecha. En el disco se abrían a un buen número de fórmulas y de todas salían victoriosos. Tanto los sintetizadores y las bases, como sus incursiones en el garage, el jazz espacial o el techno, tenía un denominador común: el alma de todas las canciones era el rock.

XTRMNTR vuelve a los escenarios

El próximo 8 de diciembre Primal Scream volverán a interpretarlo en vivo en el Roundhouse de Londres y desconocemos si será el pistoletazo de salida a una gira internacional con el disco. Como cuenta Bobby Gillespie: «XTRMNTR fue un álbum muy profético. Hoy es más relevante que cuando lo lanzamos por primera vez hace 25 años, ya que el mundo se ha convertido en un lugar mucho más oscuro e incierto desde entonces. Es hora de tocar esas canciones otra vez».

Las entradas pueden adquirirse desde el 10 de octubre en su web.

Escucha XTRMNTR de Primal Scream