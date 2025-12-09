Deleste Festival arranca con Primal Scream, Apparat, Billy Nomates y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Deleste Festival regresará a los Jardines de Viveros los próximos 22 y 23 de mayo de 2026 con un cartel de altura encabezado por Primal Scream (celebrando los 25 años de XTRMNTR), acompañados de Apparat, Kerala Dust, Holy Fuck, Los Invaders y Billy Nomates.

Si la última edición reunió a más de 7.000 asistentes y dejó actuaciones memorables —Teenage Fanclub, Deadletter o The Vaccines, entre otros— en 2026, el festival aspira a ir más allá: no solo como cita musical, sino como una comunidad viva que celebra la primavera valenciana y convierte la ciudad en un territorio cultural expandido.

Una combinación que reafirma su vocación por los directos contundentes, la diversidad sonora y ese equilibrio entre talento internacional y ADN local que ha definido al festival desde sus inicios. Como cada año, la programación se extenderá más allá del recinto principal para activar distintos espacios de la ciudad y articular una nueva Ruta Deleste, ampliando el alcance cultural del evento.

Fiel a su identidad —internacional y valenciano a un tiempo, urbano, genuino y profundamente ligado a la ciudad— Deleste abre su primera tanda de abonos a 49 €, antes de pasar al segundo tramo de 59 €.

Los primeros abonos están a la venta a un precio especial de 49 €. Una vez agotado este primer cupo, el festival activará el segundo tramo de abonos a 59 €.