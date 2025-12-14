Primal Scream denunciados por ¿imágenes antisemitas?

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Primal Scream han vuelto a los escenarios para reivindicar los 25 años de su disco más político, XTRMNTR (2000), con el que se adelantaron a su tiempo. Si en 1991 sacudieron el mundo al publicar Screamadelica (1991), una de las obras más importantes e influyentes de la década de los 90, XTRMNTR fue más allá y se convirtió en su trabajo más catártico.

Como cuenta Bobby Gillespie: «XTRMNTR fue un álbum muy profético. Hoy es más relevante que cuando lo lanzamos por primera vez hace 25 años, ya que el mundo se ha convertido en un lugar mucho más oscuro e incierto desde entonces. Es hora de tocar esas canciones otra vez».

El grupo escocés ha regresado a los escenarios para presentarlo en el Roundhouse de Londres y dar el pistoletazo de salida a una gira internacional con el disco que ya tiene dos fechas en nuestro país, en el Deleste valenciano y en la próxima edición del Degusta Fest Armilla.

El origen de la polémica

La gira ha arrancado con polémica, ya que Roundhouse ha denunciado a Primal Sream por la supuesta proyección de imágenes antisemitas durante su concierto celebrado el lunes en Camden. Mientras la banda interpretaba «Swastika Eyes» se proyectó una animación en la que una estrella de David aparecía entrelazada con una esvástica. El recinto aseguró que el contenido se utilizó sin su conocimiento y expresó estar “horrorizado”, condenando de forma rotunda el antisemitismo y cualquier forma de odio, además de pedir disculpas inequívocas a los asistentes y a la comunidad judía. El Community Security Trust, una organización benéfica que representa al pueblo judío en Gran Bretaña, emitió un comunicado en el que afirma haber denunciado la banda a la policía.

Durante la actuación también se mostraron imágenes de líderes políticos como Benjamin Netanyahu y Donald Trump, con símbolos superpuestos en los ojos, así como escenas de destrucción en Gaza y un mensaje final que afirmaba: “Nuestro gobierno es cómplice del genocidio”.

Por su lado Primal Scream declaró en Instagram que «la película es una obra de arte» cuyo objetivo es «provocar debate, no odio».

El grupo escocés añadió que la película «se inspira claramente en la historia para cuestionar el lugar que ocupan las acciones de los gobiernos mundiales actuales en ese contexto», y concluyó: «En una sociedad libre, pluralista y liberal, la libertad de expresión es un derecho que elegimos ejercer».

¿Es esto anti semitismo o anti sionismo? ¿Denunciar un genocidio y una masacre televisada de miles de civiles inocentes ante la inoperancia de la comunidad internacional no es un derecho?