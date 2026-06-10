Libro Mark Knopfler

Richard Koechli publica un libro sobre Mark Knopfler en solitario

Richard Koechli, compositor, guitarrista, cantante y escritor suizo, ha publicado un libro sobre la carrera de Mark Knopfler en solitario entre 1990 y 2003. La acotación temporal tiene su explicación, ya que este volumen es el segundo de una serie de tres. El primero, dedicado a Dire Straits y a los lanzamientos de Mark Knopfler en los 80 salió en 2025. A su vez, el subtítulo «primera parte» que aparece en este nuevo libro hace presagiar que habrá una segunda con los trabajos más recientes del gran guitarrista.

En esta ocasión Koechli analiza, a lo largo de 400 páginas, los años de la carrera en solitario de Mark Knopfler que abarcan desde las colaboraciones con The Notting Hillbillies y Chet Atkins hasta los álbumes atmosféricos y profundamente personales que publicó en los años noventa y principios de los 2000. Cada álbum es situado en su contexto artístico, cultural e histórico, además de analizado canción tras canción. La calidad de músico y compositor y escritor de Richard Koechli le permite mirar las composiciones de Knopfler desde puntos de vista muy variados: arreglos, sonoridades, producción, estilo guitarrístico, escritura de canciones, letras y universo narrativo.

La obra incluye además una entrevista exclusiva de 18 páginas con Mark Knopfler realizada en el año 2000 por los periodistas suizos Hanspeter Kuenzler y Miguel Cid. El libro, originalmente en alemán, ha sido traducido a diversos idiomas, entre ellos el castellano, por la editorial alemana Tredition usando herramientas avanzadas de IA bajo supervisión humana.

Más información en la página web del autor: https://richardkoechli.ch/en/books/mark-knopfler-volumen-2

Richard Koechli

El guitarrista, compositor, cantante y escritor suizo Richard Koechli es un reconocido especialista en blues, folk y música americana. Su libro Masters of Blues Guitar recibió el Premio Alemán de Edición Musical. Su música ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Swiss Blues Award, Swiss Film Music Award y diversas distinciones internacionales. Hasta la fecha, Richard Koechli ha publicado 15 álbumes y 10 libros dedicados a la música. Su trabajo se distingue por un enfoque profundamente personal, analítico e independiente. Las traducciones de sus libros se realizan con ayuda de herramientas técnicas como DeepL, aunque siempre bajo un control estilístico personal.

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