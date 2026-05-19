Redbook publica el libro Foo Fighters, El poder de Dave Grohl

La editorial Redbook Ediciones publica un libro dedicado a Foo Fighters. Con el título de Foo Fighters. El Poder de Dave Grohl, el libro está especialmente indicado para los amantes del rock contemporáneo pero también para quienes quieran descubrir la historia de una de las bandas más importantes de las últimas décadas. Foo Fighters El Poder de Dave Grohl ha sido escrito por Tomás Crespo y Xavier González. El volumen sale, como viene siendo habitual en los libros musicales que publica la editorial, dentro del sello Ma non troppo.

Foo Fighters. El Poder de Dave Grohl recorre la trayectoria de la banda liderada por Dave Grohl desde sus inicios tras el final de Nirvana hasta convertirse en un fenómeno mundial capaz de llenar estadios y marcar a varias generaciones de seguidores. Asistiremos en primera fila a su paso desde la batería de un grupo legendario a liderar su propio proyecto igualmente exitoso.

El libro repasa los momentos clave en la trayectoria de Foo Fighters, sus discos más emblemáticos, la evolución de su sonido y el impacto cultural que ha tenido la banda dentro de la historia reciente del rock. Desde álbumes fundamentales hasta conciertos legendarios, la obra muestra cómo Dave Grohl consiguió transformar un proyecto personal en uno de los nombres más influyentes del panorama musical internacional. Un libro de gran actualidad, ahora que Foo Fighters acaban de publicar su nuevo álbum, Your Favorite Toy, que por supuesto hemos reseñado en Muzikalia.

LOS AUTORES

Tomás Crespo Fernández (Annecy, Francia, 1978). Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Amante de las letras, el cine y la música, su pasión por los Beatles y Nirvana acabó culminando con la publicación de varios libros sobre ambos grupos, y de Rock Around The Clock. Una breve historia del rock n’ roll. Tomás ejerce el periodismo freelance , y a ratos perdidos intenta aprender a tocar la guitarra.

Xavier González Bertomeu (Barcelona, 1967). Músico y escritor, diplomado en Traducción e Interpretación. Ha formado parte de algunas bandas de blues-rock como Sin Previsión o Ego Trip. Su amistad con Tomás Crespo le llevó a debutar en el mundo literario con el libro Exile On Main Street. El disco más legendario de los Stones. Actualmente forma parte de la banda de tributo a Van Morrison The Healers Band y, aunque suene algo paradójico y extraño, no le gusta demasiado Nirvana.

Más información en la página web de Redbook Ediciones.