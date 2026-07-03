Rufus T. Firefly anuncian cierre de gira en Inverfest

Rufus T. Firefly pondrá el broche final a la gira de Todas las cosas buenas el próximo 22 de enero de 2027 con un concierto en el Circo Price de Madrid, dentro de la programación de Inverfest.

Las entradas ya están a la venta para una cita que supondrá una de las últimas oportunidades de disfrutar en directo de un espectáculo que, durante más de un año, ha recorrido salas y festivales de toda España.

La banda de Aranjuez despedirá un álbum que ha marcado un punto de inflexión en su trayectoria, reconocido con galardones como el Premio Ruido 2025 al Mejor Disco Nacional, el Reconocimiento AUPA! 2025 de BIME al Proyecto Discográfico y el Premio MIN al Mejor Diseño Gráfico.

Antes de centrarse en la composición de su próximo trabajo, el grupo repasará canciones como «Canción de paz», «La plaza», «Todas las cosas buenas» o «Trueno azul», junto a otros temas fundamentales de su repertorio.