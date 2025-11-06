Doblete para Rufus T. Firefly, nuevo single y versión de Triángulo de Amor Bizarro

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Rufus T. Firefly ha publicado como sencillo «He soñado que tocaba en Triángulo de Amor Bizarro», una canción de su último álbum Todas Las Cosas Buenas que hasta ahora solo podía escucharse en la edición física del disco. Con este lanzamiento digital, la banda comparte con su público una de las joyas ocultas de su octavo trabajo, un tema que celebra la influencia y el respeto mutuo entre los dos grupos. De hecho, el lanzamiento de la nueva canción de Rufus T. Firefly coincide en el tiempo con su versión de «Estrella solitaria», emblemático tema de la banda gallega, que también acaba de publicarse.

Todas Las Cosas Buenas, publicado en abril, ha consolidado a Rufus T. Firefly como una de las formaciones más influyentes e inspiradoras de la escena independiente española. Algo que les llevó a ser premiados en la gala de Reconocimientos AUPA! 2025 en la categoría de PROYECTO DISCOGRÁFICO.

Rufus T. Firefly se encuentran presentando el disco en una gira que arrancó el pasado 19 de septiembre en Algeciras y se prolongará hasta 2026. El broche final será un concierto en La Riviera de Madrid el 11 de abril. Además parece ser que quedan todavía algunas fechas por anunciarse. Estas son las que se conocen de momento:

Las entradas están disponibles en este enlace de compra anticipada.