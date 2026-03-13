Rufus T. Firefly ganan el XI Premio Ruido por ‘Todas las cosas buenas’

Rufus T. Firefly ha sido reconocido con el XI Premio Ruido gracias a su álbum Todas las cosas buenas (2025), galardón al mejor disco nacional del año concedido por los más de 300 profesionales que forman PAM, Periodistas Asociados de Música.

La ceremonia se celebró en la Sala Berlanga de Madrid, donde el grupo se impuso a trabajos de artistas como Rosalía, Guitarricadelafuente, Valeria Castro, Pumuky, shego o Repion. Como contábamos en Muzikalia de Todas las cosas buenas (2025) «el ecléctico catálogo desplegado aglutina con efervescente brillantez los distintos polos de un ideario musical inconformista e inquieto que reafirma su vigencia al ritmo que marca el carácter intuitivo y visionario de sus creadores».

La gala, presentada por la periodista Alex Gara, arrancó con la actuación del propio grupo interpretando “Camina a través del fuego” y también pasaron por el escenario las nominadas Repion y shego ofreciendo unos pequeños sets. El momento más especial de la noche lo protagonizaron Repion junto a Rufus T. Firefly interpretando “Viernes” y “Canción de Paz».

El Premio Ruido fue entregado por el veterano periodista Julio Ruiz, que Víctor Cabezuelo dedicó “a la gente que hace música y periodismo con el corazón y no con la cartera”.

Foto Rufus T. Firefly : @nabscab