Rufus T. Firefly
Noticia

Rufus T. Firefly anuncian amplia gira de salas

Manuel Pinazo

Rufus T. Firefly no paran. Tras sorprender con su innovadora gira de conciertos con cascos, su paso por festivales y el estreno de Todas las cosas buenas, su octavo disco, vuelven a las salas para desplegar un directo que siempre deja huella.

Su nuevo álbum, publicado el pasado mes de abril, sigue reafirmado su estatus como uno de los proyectos más especiales. Toda una delicatessen que  combina belleza, psicodelia y giros inesperados. Una experiencia que atrapa desde el primer acorde, un viaje emocional y sensorial que se amplía a varios recintos de toda la geografía.

La nueva gira arranca el 19 de septiembre en Algeciras y se alargará hasta abril de 2026, con parada final en la mítica sala La Riviera de Madrid. Entre medias, habrá de todo: festivales, salas y un par de conciertos especiales con cascos en Getafe y Socuéllamos. Y ojo, porque la banda ya ha avisado de que todavía quedan fechas por anunciar, así que el viaje promete ser largo y lleno de sorpresas.

Toma nota de las fechas de Rufus T. Firefly

19/9/25     ALGECIRAS   Espacio Farándula     tickets
20/9/25     CÓRDOBA   Festival Ultraligero     tickets
27/9/25     MALLORCA    Festival Mutante     tickets
10/10/25     VIGO   Island    tickets
11/10/25     PONFERRADA    Sala H     tickets
17/10/25     SANTANDER   Escenario Santander   tickets
24/10/25     VALENCIA    Moon     tickets
25/10/25     ALBACETE    Clandestino     tickets
07/11/25     SEVILLA    Custom     tickets
08/11/25     BADAJOZ    Off Cultura     tickets
13/11/25    BILBAO    Kafe Antzokia    tickets
14/11/25    DONOSTIA    Intxaurrondo KE    tickets
28/11/25    BARCELONA    Apolo     tickets
05/12/25    GETAFE    Espacio Mercado   tickets
06/12/25    SOCUÉLLAMOS    El Sastre    tickets
27/12/25  MIRANDA DE EBRO  Fab. de Tornillos tickets
09/01/26    ALICANTE    Marmarela    tickets
16/01/26    VITORIA    Jimmy Jazz    tickets
30/01/26    ZARAGOZA    Oasis    tickets
31/01/26    LLEIDA    Café del Teatre    tickets
06/02/26    GUADALAJARA    Óxido    tickets
07/02/26    TOLEDO   Círculo de Arte    tickets
14/02/26    GRANADA    Copera    tickets
20/03/26    SEGOVIA    Casanova   tickets
21/03/26    LEON    Espacio Vías    tickets
27/03/26    GIJÓN    Albéniz    tickets
28/03/26    SANTIAGO    Capitol    tickets
2,3,4/03/26  BENICÁSSIM   SanSan Festival   tickets
11/04/26    MADRID    La Riviera    tickets
27-28-29/08/26  TORREMOLINOS  Canela Party  tickets

Puedes comprar las entradas en su web.

