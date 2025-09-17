Rufus T. Firefly anuncian amplia gira de salas
Rufus T. Firefly no paran. Tras sorprender con su innovadora gira de conciertos con cascos, su paso por festivales y el estreno de Todas las cosas buenas, su octavo disco, vuelven a las salas para desplegar un directo que siempre deja huella.
Su nuevo álbum, publicado el pasado mes de abril, sigue reafirmado su estatus como uno de los proyectos más especiales. Toda una delicatessen que combina belleza, psicodelia y giros inesperados. Una experiencia que atrapa desde el primer acorde, un viaje emocional y sensorial que se amplía a varios recintos de toda la geografía.
La nueva gira arranca el 19 de septiembre en Algeciras y se alargará hasta abril de 2026, con parada final en la mítica sala La Riviera de Madrid. Entre medias, habrá de todo: festivales, salas y un par de conciertos especiales con cascos en Getafe y Socuéllamos. Y ojo, porque la banda ya ha avisado de que todavía quedan fechas por anunciar, así que el viaje promete ser largo y lleno de sorpresas.
Toma nota de las fechas de Rufus T. Firefly
19/9/25 ALGECIRAS Espacio Farándula tickets
20/9/25 CÓRDOBA Festival Ultraligero tickets
27/9/25 MALLORCA Festival Mutante tickets
10/10/25 VIGO Island tickets
11/10/25 PONFERRADA Sala H tickets
17/10/25 SANTANDER Escenario Santander tickets
24/10/25 VALENCIA Moon tickets
25/10/25 ALBACETE Clandestino tickets
07/11/25 SEVILLA Custom tickets
08/11/25 BADAJOZ Off Cultura tickets
13/11/25 BILBAO Kafe Antzokia tickets
14/11/25 DONOSTIA Intxaurrondo KE tickets
28/11/25 BARCELONA Apolo tickets
05/12/25 GETAFE Espacio Mercado tickets
06/12/25 SOCUÉLLAMOS El Sastre tickets
27/12/25 MIRANDA DE EBRO Fab. de Tornillos tickets
09/01/26 ALICANTE Marmarela tickets
16/01/26 VITORIA Jimmy Jazz tickets
30/01/26 ZARAGOZA Oasis tickets
31/01/26 LLEIDA Café del Teatre tickets
06/02/26 GUADALAJARA Óxido tickets
07/02/26 TOLEDO Círculo de Arte tickets
14/02/26 GRANADA Copera tickets
20/03/26 SEGOVIA Casanova tickets
21/03/26 LEON Espacio Vías tickets
27/03/26 GIJÓN Albéniz tickets
28/03/26 SANTIAGO Capitol tickets
2,3,4/03/26 BENICÁSSIM SanSan Festival tickets
11/04/26 MADRID La Riviera tickets
27-28-29/08/26 TORREMOLINOS Canela Party tickets
Puedes comprar las entradas en su web.