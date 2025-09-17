Rufus T. Firefly anuncian amplia gira de salas

Rufus T. Firefly no paran. Tras sorprender con su innovadora gira de conciertos con cascos, su paso por festivales y el estreno de Todas las cosas buenas, su octavo disco, vuelven a las salas para desplegar un directo que siempre deja huella.

Su nuevo álbum, publicado el pasado mes de abril, sigue reafirmado su estatus como uno de los proyectos más especiales. Toda una delicatessen que combina belleza, psicodelia y giros inesperados. Una experiencia que atrapa desde el primer acorde, un viaje emocional y sensorial que se amplía a varios recintos de toda la geografía.

La nueva gira arranca el 19 de septiembre en Algeciras y se alargará hasta abril de 2026, con parada final en la mítica sala La Riviera de Madrid. Entre medias, habrá de todo: festivales, salas y un par de conciertos especiales con cascos en Getafe y Socuéllamos. Y ojo, porque la banda ya ha avisado de que todavía quedan fechas por anunciar, así que el viaje promete ser largo y lleno de sorpresas.

Toma nota de las fechas de Rufus T. Firefly

19/9/25 ALGECIRAS Espacio Farándula tickets

20/9/25 CÓRDOBA Festival Ultraligero tickets

27/9/25 MALLORCA Festival Mutante tickets

10/10/25 VIGO Island tickets

11/10/25 PONFERRADA Sala H tickets

17/10/25 SANTANDER Escenario Santander tickets

24/10/25 VALENCIA Moon tickets

25/10/25 ALBACETE Clandestino tickets

07/11/25 SEVILLA Custom tickets

08/11/25 BADAJOZ Off Cultura tickets

13/11/25 BILBAO Kafe Antzokia tickets

14/11/25 DONOSTIA Intxaurrondo KE tickets

28/11/25 BARCELONA Apolo tickets

05/12/25 GETAFE Espacio Mercado tickets

06/12/25 SOCUÉLLAMOS El Sastre tickets

27/12/25 MIRANDA DE EBRO Fab. de Tornillos tickets

09/01/26 ALICANTE Marmarela tickets

16/01/26 VITORIA Jimmy Jazz tickets

30/01/26 ZARAGOZA Oasis tickets

31/01/26 LLEIDA Café del Teatre tickets

06/02/26 GUADALAJARA Óxido tickets

07/02/26 TOLEDO Círculo de Arte tickets

14/02/26 GRANADA Copera tickets

20/03/26 SEGOVIA Casanova tickets

21/03/26 LEON Espacio Vías tickets

27/03/26 GIJÓN Albéniz tickets

28/03/26 SANTIAGO Capitol tickets

2,3,4/03/26 BENICÁSSIM SanSan Festival tickets

11/04/26 MADRID La Riviera tickets

27-28-29/08/26 TORREMOLINOS Canela Party tickets

Puedes comprar las entradas en su web.