Sharon Van Etten reedita su último disco con extras. Escucha una canción

Sharon Van Etten lanzaba la pasada primavera el genial We’ve Been Going About This All Wrong (Jagjaguwar/ Popstock!) que tendrá una edición ampliada.

Su esperado sexto disco de estudio, sucesor del más que recomendable Remind Me Tomorrow (2019) sorprendía por llegar tras la edición de los singles “Porta” y «Used To It» que ahora sí se incluirán en su Edición Deluxe que se estrenará el 11 de noviembre. En esta nueva versión del álbum no solo se incluyen estos sencillos, sino que también llega junto con dos bonus tracks inéditos, «When I Die» y «Never Gonna Change».

Se completa así un disco coproducida por Van Etten y Daniel Knowles que, «trata sobre el manejo de la depresión y la ansiedad en medio del aislamiento. De hacer frente a los miedos recurrentes a lo largo de la edad adulta, reconociendo que los defectos, los miedos y los desencadenantes no se pueden superar, son una parte constante de la identidad de uno para aprender a estar en paz”.

Escucha ‘Never Gonna Change’ de Sharon Van Etten